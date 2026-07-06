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Celebridades Convite do casamento de Taylor Swift e Travis Kelce é revelado; veja imagem Imagem do convite foi publicada por um dos convidados da cerimônia

O casamento de Taylor Swift e Travis Kelce foi um dos eventos mais comentado do ano de 2026 nos Estados Unidos — chegando a ofuscar, por alguns momentos, a Copa do Mundo.

Apesar de grandioso, realizado no Madison Square Garden, em Nova York, a cerimônia foi cercada de segredos que, aos poucos, estão sendo revelados. É o caso do convite, que veio a público nesta segunda-feira.

A imagem foi publicada no Instagram de um convidado, e deletada logo em seguida, mas não antes de ser espalhada pelas redes sociais. Ashish Ferguson foi o responsável pela publicação. Ele é irmão de Kumar Ferguson, ex-chef pessoal e amigo de infância de Travis Kelce.

Convite de casamento de Taylor Swift e Travis Kelce, publicado por Ashish Ferguson. | Foto: X/Reprodução

O convite possui uma paisagem campestre desenhada em aquarela, em tons de laranja, verde e azul, com poucos dizeres: "Você está convidado", seguidos da data e local da cerimônia, identificado apenas como "Manhattan", e da assinatura dos noivos. No canto inferior do convite, está a indicação de traje "black-tie".

A imagem possui marcas d'água com o nome do convidado, Ashish Fergurson, que foram possivelmente colocadas para evitar vazamentos. Outro detalhe que chama a atenção no convite é o monograma com os dois T's, de Taylor e Travis, com o mesmo desenho presente no lenço publicado pela cantora Maren Morris.

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