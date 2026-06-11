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São João e Copa

Copa do Mundo 2026: Trem do Forró transmite jogo de estreia do Brasil, neste sábado (13)

Telão será instalado no Pátio de Lazer, no Cabo de Santo Agostinho, para que o público acompanhe a partida que marca o pontapé inicial do Brasil na busca pelo hexa

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Trem do Forró vai promover exibição da Copa do Mundo, neste sábado (13)Trem do Forró vai promover exibição da Copa do Mundo, neste sábado (13) - Foto: Everson Teixeira/Divulgação

O São João e a Copa do Mundo serão celebrados na edição 2026 do Trem do Forró. Além das camisas e da decoração que ganharam as cores da bandeira brasileira, a estreia da Seleção, marcada para este sábado (13) contra o Marrocos, será transmitida pela organização do eventoem parceria com a Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho, no telão instalado no Pátio de Lazer do município, local os torcedores passageiros serão recepcionados.

Segundo a Serrambi Turismo, organizadora do evento, a proposta é fazer com que os passageiros curtam toda a animação dos vagões e, depois, desembarquem no Cabo já em clima de torcida para acompanhar a partida da Seleção Brasileira, marcada para às 19h.
 

Atrações
A programação no local inclui muito arrasta-pé, quadrilha e comemoração junina. Por causa da atividade especial, neste dia, a volta ao Recife ocorrerá em horário diferenciado, às 21h, logo após o fim do jogo. A mudança foi anunciada para garantir que o público possa acompanhar a partida completa antes do retorno.

Ingressos
A procura pelos ingressos superou as expectativas da organização. Para atender à demanda, a Serrambi Turismo aumentou o número de vagões nas seis viagens restantes (13, 14, 20, 21, 27 e 28 de junho), elevando a oferta de seis para sete composições de passageiros, garantindo mais 100 ingressos por viagens.

Os kits que dão acesso à atração custam R$ 210 e estão à venda no site oficial (www.tremdoforro.com.br) e nos pontos presenciais da Ticket Folia nos shoppings RioMar e Boa Vista. O Trem do Forró é uma das atrações mais tradicionais do ciclo junino pernambucano e realiza o trajeto entre Recife e Cabo de Santo Agostinho, com programação cultural a bordo e no arraial de chegada.

Em cada vagão, trios de forró pé-de-serra animam os passageiros que ainda contam com um bar vendendo bebidas. Na chegada ao Cabo, o público é recepcionado por quadrilha junina e conduzido para o Pátio de Lazer, localizado ao lado da Estação Central. No local os passageiros podem apreciar o que a gastronomia junina de Pernambuco tem de melhor e se divertir com apresentações culturais. Os forrozeiros seguem em ritmo de festa na volta para o Recife.

Além das vendas individuais, a organização do Trem do Forró possui pacotes especiais para grupos turísticos e empresas, que aproveitam a atração para realização de festas corporativas, confraternizações e campanhas de incentivo. O passeio é promovido pela Serrambi Turismo em parceria com o setor público e privado.

O evento recebe passageiros de todo Brasil, sendo 30% formado por turistas de várias partes do país. Os grupos mais tradicionais são da Bahia, São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. A demanda de público gera, aproximadamente, 150 empregos diretos e 100 indiretos, além de movimentar aproximadamente 600 mil reais na economia do Cabo de Santo de Agostinho e R$3 milhões no Recife.

SERVIÇO:
Trem do Forró 2026
Quando: 13, 14, 20, 21, 27 e 28 de junho
Onde: Embarque: Estação Shopping do Metrô (Recife) | Desembarque: Pátio de Lazer (Cabo)
Ingressos: R$210,00 (valor único) no site do evento ou pelo e-mail: [email protected] ou nos quiosques do Ticket Folia nos Shoppings Boa Vista e Riomar.
Outras informações: (81) 9 9911.2763 / (81) 3314.9004
Instagram: @tremdoforro 

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