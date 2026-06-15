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TV Copa do Mundo: Duas novelas ficam fora do ar hoje; saiba quais Dependendo dos horários das partidas, programas, novelas e demais atrações podem sofrer ajustes temporários para dar espaço às transmissões esportivas

Os fãs de novelas encontrarão uma programação diferente na Globo nesta segunda-feira, 15. Devido à transmissão dos jogos da Copa do Mundo 2026, a emissora está fazendo ajustes em sua grade para transmitir duas partidas do torneio, o que afetará diretamente algumas produções exibidas diariamente.

Entre as mudanças, duas novelas deixam de ir ao ar e outra terá seu horário alterado. A programação especial começa durante a tarde e se estende até a faixa nobre da emissora.

O que sai da programação?

"Avenida Brasil" não será exibida nesta segunda-feira, 15, na faixa do Vale a Pena Ver de Novo. O horário da novela será ocupado pela cobertura da partida entre Bélgica e Egito, que começa às 15h30.

Mais tarde, "Coração Acelerado" também ficará fora da grade. Em seu lugar, a Globo exibirá a transmissão entre Arábia Saudita e Uruguai, marcada para as 19h.

Já "A Nobreza do Amor" não sofrerá alterações e segue confirmada para as 18h.

Com a programação esportiva se estendendo pela noite, "Quem Ama Cuida" começará mais tarde que o habitual, com exibição prevista para as 21h45.

Grade especial durante o torneio

Durante a Copa do Mundo, alterações como essa devem se tornar frequentes. Dependendo dos horários das partidas, programas, novelas e demais atrações podem sofrer ajustes temporários para dar espaço às transmissões esportivas.

Por isso, os telespectadores que acompanham diariamente a programação da Globo devem ficar atentos às atualizações divulgadas pela emissora ao longo da competição.

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