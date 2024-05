A- A+

famosos Copacabana, Barcelona e Ibiza: Monique Evans detalha como será lua de mel com a esposa Na Europa, modelo encontrará filho e neta, que não puderam estar presentes em cerimônia de matrimônio no Brasil; entenda

Depois de trocarem alianças — em cerimônia religiosa conduzida por um pastor gay — e se esbaldarem num festão para cerca de 230 convidados, num sítio em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, a modelo Monique Evans e a DJ Cacá Werneck se hospedaram no luxuoso hotel Copacabana Palace, para curtir, com pompa, o dia seguinte ao casamento. Mas esta é apenas uma rápida prévia da lua de mel, como ambas detalham.

Em junho, as duas partem para Barcelona, na Espanha, onde vão celebrar o matrimônio junto a Armando Aguinaga e a pequena Valentina, respectivamente filho e neta de Monique, que também é mãe de Bárbara Evans.

Armando e Valentina vivem no país europeu e não conseguiram vir ao Brasil por questões burocráticas relacionadas à oficialização da cidade espanhola. "Meus dois filhos iam me levar para o altar, mas ele vai estar jurando a bandeira na Espanha nesse dia", explicou ela, na semana anterior ao casório.

Depois de passarem rapidamente por Barcelona, Monique e Cacá aproveitarão dias de sol e praia em Ibiza, uma das ilhas da costa espanhola mais buscadas por turistas e famosa pela vida noturna. Por lá, aliás, a DJ Cacá Werneck terá trabalho: a artista de 37 anos tem performances musicais marcadas em alguns locais do arquipélago. "Queremos pegar o verão de lá", festejou Monique.

