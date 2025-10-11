A- A+

VALE TUDO Copacabana Palace se pronuncia após morte de Odete Roitman: 'Colaborando com a polícia fictícia' Hotel entrou na brincadeira dos fãs da novela que questionaram a segurança

Leia também

• Padre dá 'bronca' em fiéis após pedidos de oração para Odete Roitman, de 'Vale tudo'

• "Vale Tudo": OAB se manifesta após cenas com depoimentos de suspeitos de matar Odete Roitman

• Como foi a morte de Odete Roitman em 1988? Veja as diferenças em ''Vale Tudo''

Os fãs da novela " Vale tudo", da TV Globo, invadiram o Instagram do Copacabana Palace para questionar a segurança após a morte de Odete Roitman, e o hotel resolveu entrar na brincadeira também e fazer um "pronunciamento oficial (e fictício)".

"Gostaríamos de informar que (de maneira puramente fictícia) uma de nossas ilustres hóspedes, Sra. Odete Roitman, foi “retirada de cena” em seu quarto, a nada fictícia Suíte 604, uma das mais luxuosas do Brasil. Reforçamos que estamos colaborando com a polícia fictícia e oferecendo todo o apoio necessário à investigação (igualmente fictícia)", diz a nota, publicada nas redes sociais.

"Agradecemos a preocupação dos fãs de Vale Tudo e informamos que todos os hóspedes reais estão muito bem, desfrutando do serviço exemplar de sempre."

Quem matou Odete Roitman?

No capítulo da última segunda-feira, a vilã da novela, interpretada por Debora Bloch, foi assassinada dentro da suíte do hotel onde morava.

Antes da morte, ela recebeu a visita de cinco pessoas, os principais suspeitos do crime: Fátima (Bella Campos), Celina (Malu Galli), Heleninha (Paolla Oliveira), Marco Aurélio (Alexandre Nero, cujo personagem estava hospedado lá naquela noite) e o marido, César (Cauã Reymond).

Os telespectadores questionaram o fato de o hotel, um dos mais icônicos do Rio, ser relapso com a segurança, a ponto de os visitantes entrarem armados sem muita dificuldade. Mas, ainda depois do comunicado, a brincadeira nos comentários continuou.

"A morte de Odete Roitman, ocorrida dentro das dependências do Copacabana Palace, não pode ser tratada com a frieza de um comunicado genérico. A ausência de um posicionamento claro e respeitoso por parte do hotel causa estranhamento, sobretudo diante da relevância de Odete para a economia e o cenário empresarial do país", escreveu uma seguidora.

"Fiquei lá na última quinzena, o tratamento é impecável, conheci uma empresária do ramo da aviação muito simpática e sofisticada, me chamava sempre de 'meu bem'. Porém, foi assassinada nessa última segunda-feira, o que me horrorizou, afinal, entraram na suíte dela e atiraram, o que denota uma falha imperdoável no sistema de segurança. Fiz o meu check-out no mesmo dia", brincou outra.

"Ninguém abordou uma bêbada desequilibrada e deixaram ela subir para uma das suítes! Tô passada", apontou outra pessoa, fazendo referência à forma como Odete se referiu à filha, Heleninha, quando ela entrou na suíte.

Veja também