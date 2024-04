A- A+

EXPECTATIVA Copacabana tem fãs ''tietando'' o palco, vestidos em homenagem a Madonna Fãs paramentados com roupas e objetos inspirados na artista circulam pelo bairro da Zona Sul do Rio

Madonna já está no Rio de Janeiro e, aos poucos, Copacabana, bairro da Zona Sul que hospeda a cantora, começa a sentir os efeitos de sua chegada. Nesta segunda-feira (29), nos quarteirões próximos ao hotel Copacabana Palace, era possível ver fãs paramentados com roupas e objetos inspirados na artista e até pessoas se contentando com fotos do palco que irá recebê-la neste sábado. É o caso do ajudante de cozinha João Antônio Domingues, que carregava na mochila caneca, camisa e vestia um boné com a imagem de Madonna.

— Vim ver o palco e já planejar onde vou ficar no dia do show. Pretendo chegar na sexta-feira à noite para marcar lugar. Decidimos vir aqui só para ver a estrutura e acabamos nos surpreendendo com a chegada dela ao hotel — conta o morador do Jardim América, na Zona Norte da cidade, ansioso para ver a diva pop entoar “Like a prayer”.

Já a historiadora Renata Dionísio, de 44 anos, quer ver Madonna cantar “Crazy for you”. Assim como sugere a letra da canção, a fã diz ser “louca por ela” e foi quem deu a ideia de os amigos passearem por Copacabana para ver o lugar se transformar para a chegada da artista:

— Madonna é uma mulher à frente de seu tempo, do mesmo jeito que me considero. Esse não será meu primeiro show. Já fui ao MDNA, no Parque dos Atletas, em 2012. Mas a apresentação aqui em Copacabana vai ser histórica, tenho certeza. Quero estar aqui para ver e contar no futuro.

Comerciantes já começam a notar que as calçadas têm ficado mais movimentadas e esperam que a quantidade de turistas se eleve, sobretudo com a proximidade do feriado de 1º de maio.

— Acreditamos que a partir de quarta-feira chegará mais gente e o movimento deve aumentar — diz Sônia Camelo, vendedora de uma loja de sorvetes.

Governo estadual e prefeitura negociaram juntos: Governador admite que patrocínio de R$ 10 milhões ao show da cantora pop Madonna só foi divulgado 'agora'

Em algumas lojas, o número de souvenirs com a estampa de Madonna não é tão alto porque alguns lojistas temem ser multados porque a cantora tem uma loja oficial. Em alguns comércios, no entanto, era possível encontrar alguns umas com a imagem da diva e de símbolos do Rio como o Cristo Redentor.

— A gente evita ter camisas porque já vi alguns colegas serem cobrados porque é preciso ter licença — diz uma gerente que não quis se identificar.

Enquanto isso, os admiradores dão seu jeito para sobressair na multidão: vale até camisa com o sutiã de cone eternizado pela diva pop. Rosemary Bohrer, de 69 anos, usava o adereço na cor dourada e, por chamar atenção para a idolatria, ganhou até dica de uma mulher que sabia em que apartamento e sacada Madonna poderá aparecer.

— Está vendo? Valeu a pena investir. Quis vir assim para homenagear nossa diva. Fiquei sem dormir esperando pra chegada dela. Queria que amanhecesse logo para esse momento chegar — diz Rosemary, que é funcionária pública aposentada e moradora de Copacabana.

Outra vizinha do bairro, a atriz Veralinda Menezzes, mãe de Sheron Menezes, vai receber cerca de dez amigos em seu apartamento localizado perto do palco.

— Eu acompanho tudo que tem aqui na Praia de Copacabana. Vai ser uma farra antes, durante e depois. Até no dia seguinte a gente quer fazer um churrasco para falar sobre o que aconteceu no show — anima-se.

Veja também

julgamento Ator francês Gérard Depardieu será julgado em outubro por supostas agressões sexuais