De Beyoncé a U2: quem pode atrair grande público ao RJ em 2026, após show de Lady Gaga

Foram 2,1 milhões de pessoas diante de um show avaliado, de forma unânime, como "espetacular", para utilizar um termo muito compartilhado nas redes sociais.



A pergunta que fica é a seguinte: após o show de Lady Gaga em Copacabana, no último sábado (3), qual artista internacional pode alcançar a mesma marca, em 2026, no Rio de Janeiro? Internautas vêm levantando possíveis nomes, com especulações que ganham força na internet.

A figura mais citada, até agora, em postagens no X, é Beyoncé. A artista americana se apresentou no Brasil pela última vez em 2013, no Rock in Rio — e deixou o país de fora de sua mais recente turnê, no último ano, o que causou chiadeira nas redes sociais.



A cantora, aliás, é o nome que os vips do show da Lady Gaga, no último sábado, mais mencionaram como um grande desejo para 2026.







Há poucas semanas, o prefeito Eduardo Paes — idealizador do evento "Todo mundo no Rio", que desde 2024, com Madonna, tem a pretensão de levar a Copacabana shows de grandes astros da música mundial uma vez por ano — chegou a anunciar a banda irlandesa U2 na praia em 2026.



Pouco depois, ele voltou atrás na informação, ponderando que este era apenas um desejo pessoal.

O grupo de rock, de fato, é muito lembrado nas redes sociais. Internautas apontam que apenas divas pop ou grandes bandas de rock de arena teriam capacidade para levar multidões com milhões de pessoas à Praia de Copacabana.



Os nomes mais citados, de acordo com termos monitorados pelo GLOBO nas redes sociais, são Beyoncé, Rihanna, Ed Sheeran, Shakira, BTS, Coldplay, The Weekend, Coldplay, Bruno Mars e Justin Bieber.

Vale lembrar que Lady Gaga é a terceira maior artista ouvida no Spotify, com cerca de 115 milhões de ouvintes mensais na plataforma. Acima da americana, estão apenas The Weeknd, com 116 milhões de ouvintes mensais, e Bruno Mars, com 130 milhões de ouvintes.

