Coppola atualiza estado de saúde após notícia sobre hospitalização

A- A+

O renomado cineasta Francis Ford Coppola, de 86 anos, usou suas redes sociais para tranquilizar os fãs após a notícia de sua internação na Itália. O diretor, vencedor do Oscar por clássicos como O Poderoso Chefão, foi submetido a um procedimento cardíaco em Roma, conforme revelado na tarde da última terça-feira, 5.

A notícia gerou comoção entre admiradores e veículos da imprensa internacionais, que divulgaram inicialmente a ocorrência de uma cirurgia cardíaca sem maiores detalhes. No entanto, horas depois, uma publicação em suas redes sociais esclareceu a situação.

"Da Dada (como meus filhos me chamam) está bem, aproveitando uma oportunidade enquanto estou em Roma para fazer a atualização do meu procedimento de fibrilação de 30 anos com o seu inventor, um grande médico italiano - Dr. Andrea Natale! Estou bem!", escreveu Coppola.

A fibrilação atrial é um tipo de arritmia cardíaca caracterizada por uma sinalização elétrica irregular nos átrios do coração, que pode resultar em batimentos acelerados e descoordenados. Embora a condição exija atenção, a cirurgia pela qual passou o diretor foi eletiva, ou seja, planejada com antecedência, descartando a possibilidade de uma emergência médica.

Em comunicado adicional à revista People, uma fonte próxima ao diretor reforçou que a intervenção já estava programada e que Coppola está se recuperando bem. "Está tudo bem e ele agradece a preocupação de todos."

A internação ocorre pouco mais de um ano após a perda de sua esposa, a documentarista e artista Eleanor Coppola, que morreu aos 87 anos. O casal estava junto desde 1963 e teve três filhos: Gian-Carlo, falecido em 1986, Roman e Sofia Coppola, que seguiu os passos do pai na carreira cinematográfica.



Veja também