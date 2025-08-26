A- A+

FESTIVAL Coquetel Molotov 2025 anuncia Zaho de Sagazan, Duquesa, Samuel de Saboia e Isabella Lovestory O festival acontece no dia 6 de dezembro, no Campus da UFPE, no Recife

O festival No Ar Coquetel Molotov anunciou, nesta terça (26), mais quatro atrações do line up da sua 22ª edição, que acontecerá dia 6 de dezembro, no Campus da UFPE, no Recife: Zaho de Sagazan, Samuel de Saboia, Isabella Lovestory e Duquesa foram confirmados e se juntam aos já confirmados Don L, DJ Marky e Urias.

Pela primeira vez no Brasil, a cantora e compositora francesa Zaho de Sagazan chegará ao Coquetel Molotov embalada pela versão de “Modern Love”, de David Bowie, que está na trilha sonora da novela “Vale Tudo”.

Considerada novo fenômeno da música europeia, Zaho também participou da abertura das Olimpíadas de Paris e do Festival de Cannes, ambos de 2024. Com referências a Kraftwerk e Air, a artista mistura a tradição da chanson francesa com elementos eletrônicos, explorando, em suas canções, temas como amor, autoconhecimento e vulnerabilidade.

Transitando entre linguagens diversas, como música, pintura, escultura e moda (com colaborações em Comme des Garçons e Vogue britânica), o recifense – e cidadão do mundo – Samuel de Saboia também teve seu nome anunciado no line up do Coquetel Molotov 2025.

Seu primeiro álbum, “As Noites Estão Cada Dia Mais Claras”, foi gravado entre Tóquio (Japão), Paris (França), Londres (Reino Unido), São Paulo (SP) e Salvador (BA), mesclando rock nordestino, psicodelia, MPB e pop com letras introspectivas que falam sobre deslocamento, erotismo e espiritualidade.

Outra atração anunciada pelo Coquetel Molotov é a a hondurenha Isabella Lovestory, conhecida por fundir reggaeton, eletrônica gótica, pop dos anos 2000 e influências do K-pop em um som maximalista e sem fronteiras.

Em seu álbum “Vanity” (2025), ela explora estéticas que vão do darkwave aos novos românticos britânicos, tendo a escuridão e a vaidade como temas centrais do trabalho. Isabella é, também, uma artista multimídia que edita seus próprios vídeos e desenha seus cenários, o que promete um show de forte impacto visual, em um universo glamouroso, gótico e visceralmente catártico.

Representante da nova geração de mulheres negras na música, a jovem baiana Duquesa, 24 anos, completa a escalação de anunciados nesta terça (26). Um dos nomes mais influentes do rap e trap nacional, Duquesa combina letras de empoderamento e autoconhecimento com beats afiados que transitam entre R&B, grime, house e pop.

Seu álbum “Taurus, Vol. 2” (2024) já tem mais de 176 milhões de plays e conta com participações de Baco Exu do Blues, Urias (outra atração confirmada no Coquetel Molotov 2025) e Tasha & Tracie.

No Ar Coquetel Molotov 2025

Atrações anunciadas: Zaho de Sagazan (França), Duquesa (BA), Isabela Lovestory (Honduras), Samuel de Saboia (PE), Don L (CE), Urias (MG) e DJ Marky (SP)

Quando: 6 de dezembro de 2025

Onde: Campus da UFPE - Cidade Universitária - Recife-PE

