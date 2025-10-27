Gaby Amarantos, Shevchenko, Terno Rei e mais: Coquetel Molotov anuncia programação completa

A- A+

O festival No Ar Coquetel Molotov acaba de anunciar, nesta segunda (27), o line up completo da sua 22ª edição, que acontece no próximo dia 6 de dezembro, no Campus da UFPE no Recife. Em mais um ano, a programação do festival prima pela diversidade e ousadia, colocando em diálogo gêneros diversos, do tecnobrega aos ritmos latinos, do indie rock ao ao rap.

Em mais um ano, serão três palcos – Coquetel Molotov, Natura e Kamikaze – e mais de 12 horas de apresentações. Foram anunciadas, nesta segunda (27), as atrações: Gaby Amarantos (PA), Terno Rei (SP), Vera Fischer Era Clubber (RJ), Jambre (PE), Maiguai (Colômbia), Guerreiros do Passo (PE), Pelados (SP), Clara Potiguara (PB), holandês (PE), Shevchenko (PE), Mamba Negra (SP), Baile da Brota (PE), Roda de Sample (SP) e Maracatu Feminino de Baque Solto Coração Nazareno (PE).

Esses nomes se juntam aos já anunciados anteriormente, como DJ Marky (SP), Don L (CE), Urias (MG), Zaho de Sagazan (França), Samuel de Saboia (PE), DJ Babatr (Venezuela), Isabella Lovestory (Honduras) e Duquesa (BA).



Atrações do No Ar Coquetel Molotov 2025

Gaby Amarantos - Um dos principais nomes da música paraense, amazônica e brasileira, a cantora Gaby Amarantos chega ao Recife com o show do elogiadíssimo disco "Rock Doido", projeto que valoriza suas raízes paraenses, unindo tecnobrega, carimbó, funk e ritmos latinos.

Shevchenko - Um dos pioneiros do movimento brega funk do Recife, emplacou sucessos no Brasil e no mundo. Ao lado do finado parceiro Elloco, Shevchenko marcou o estilo, sendo reconhecido também no mundo virtual. “Ninguém Fica Parado (Chapuletei)” é hit do MC com mais de 12 milhões de visualizações no canal do Kondzilla. Agora, em voo solo, traz ao palco do festival No Ar a participação especial de MC Leozinho O General para cantarem juntos os seus maiores sucessos.

Terno Rei - Formado em São Paulo em 2010, o Terno Rei é composto por Ale Sater, Bruno Paschoal, Greg Maya e Luis Cardoso e logo se tornou um dos principais nomes da música alternativa brasileira contemporânea da última década. Em 2025, lança pelo selo Balaclava Records seu quinto álbum de estúdio, “Nenhuma Estrela”, com 13 faixas inéditas, evidenciando a banda em seu melhor momento criativo de toda a carreira.

Jambre - Formada por Antonio Nolasco (voz e guitarra), Henrique Falcão (percussões), Luiz de Aquino (baixo), Saw Lima (bateria) e Ciro Gonçalves (guitarra), a Jambre tenta traduzir a fusão do rock setentista com a poesia em comunhão com uma mistura de ritmos, que vem das tradições culturais de matrizes africanas e indígenas de Pernambuco. No som da Jambre, também tem elementos da Tropicália e latinidades, revelando uma identidade original e afetiva, que traz as influências que formaram a história musical de cada membro da banda.

Pelados - Desde 2016, faz rock independente com total liberdade criativa. Na contramão das fórmulas prontas, grava seus próprios discos e mistura referências do indie clássico com experimentações contemporâneas. Em 2020, Pelados lança “Sozinhos”, um pop irreverente, afetivo e nonsense, que rendeu à faixa “Mexe Comigo” um lugar na trilha da série Dom (Amazon Prime). Dois anos depois, veio “Foi Mal” (Matraca/YB Music), disco de “rock digitalóide” com destaque em listas de melhores do ano e responsável por uma indicação ao Prêmio APCA. Manu Julian (voz), Helena Calil (baixo), Lauiz Martins (teclados e sintetizadores), Theo Cecato (bateria) e Vicente Tassara (guitarra) formam a banda.

Guerreiros do Passo - O grupo de pesquisas e ações em frevo Guerreiros do Passo desenvolve há 20 anos ações gratuitas de preservação, memória e difusão do frevo. Promove a ocupação de espaços públicos com cultura, educação e arte, democratizando o acesso a esse bem cultural para todas as pessoas de todas as idades e a salvaguarda deste patrimônio cultural imaterial da humanidade. Os passistas são presença obrigatória no desfile do bloco Escuta Levino na semana pré-carnavalesca do Recife e foram vistos até no Festival de Cinema de Cannes na apresentação do filme “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho.

Zaho de Sagazan - Fenômeno da nova cena musical europeia, a cantora e compositora francesa confirma sua primeira apresentação no Brasil como uma das atrações do festival No Ar Coquetel Molotov através do programa de cooperação da Temporada França-Brasil 2025. Misturando a tradição da chanson francesa com elementos eletrônicos, Zaho cria um som que evoca referências de Kraftwerk a Air. É na sua voz a versão de "Modern Love" de David Bowie que milhões de pessoas hoje ouviram na trilha da novela "Vale Tudo".

Clara Potiguara - Artista indígena da Paraíba, Clara Potiguara apresenta um show que une Torés e Coco de Roda a beats eletrônicos, guitarra elétrica e percussão tradicional de ritmos originários. Seu espetáculo é também um ato coletivo protagonizado por mulheres, indígenas, negras e LGBTQIAPN+ que afirma a diversidade e desafia estereótipos. Lançou neste ano o "Toré Potiguara da Paraíba", um encontro poderoso entre tradição, resistência e identidade e foi indicada ao 36º Prêmio Shell de Teatro pela composição de trilha sonora de TYBYRA, construída com pesquisas de sonoridades ancestrais e contemporâneas com referências de Vogue e samples de pesquisas folclóricas.

Samuel de Saboia - Nascido no Recife e transitando pelo mundo, Samuel de Saboia é um artista multidisciplinar que caminha entre música, pintura, escultura e moda (com colaborações em Comme des Garçons e Vogue Britânica). Seu primeiro álbum, “As Noites Estão Cada Dia Mais Claras”, foi gravado entre Tóquio, Paris, Londres, São Paulo e Salvador, e mescla rock nordestino, psicodelia, MPB e pop com letras introspectivas que falam sobre deslocamento, erotismo e espiritualidade. Com produção assinada por ele e parceiros como LLEZ e Lucas Cavallin, Samuel canta sobre movimento, erotiza o erro, expurga a dor e atravessa a noite como quem acende um novo dia dentro de si. É uma música para quem dança no limite entre o espiritual e o sensual, entre o presente vivido e o futuro desejado.

Vera Fischer Era Clubber - Vindos de Niterói, o Vera Fischer Era Clubber surgiu oficialmente em 2023, mas todos os notívagos da cidade já conheciam o grupo há tempos. Malu (baixista), Peko, Vickluz (tecladista) e Crystal (vocal) lançaram o primeiro álbum, “Veras I” (Palatável Records), no fim de abril deste ano, com sete faixas totalmente autorais e com identidade própria com influências de post-punk e eletro-punk, poetizando desejos, dúvidas e a busca por satisfação, falando diretamente com a geração 30+ sobre ansiedade da vida moderna e relacionamentos líquidos.

DJ Marky - Ícone internacional do Drum & Bass, DJ Marky é conhecido como produtor que lançou músicas que definiram gêneros, alcançando um sucesso sem precedentes nas paradas. Lançou álbuns solo e colaborativos e esteve em grandes eventos como o Tomorrowland e Glastonbury. Com um selo próprio (Innerground) e remixes oficiais de artistas como Madonna e Deadmau5, Marky promete levar ao palco do KMKAZE sua energia inigualável e um repertório que atravessa décadas de influências musicais.

Don L - Um dos artistas mais influentes do rap nacional, Don L possui uma carreira marcada por álbuns aclamados como a trilogia "Roteiro pra Aïnouz", e o recente "Caro Vapor II - Qual a Forma de Pagamento?". O artista cearense apresenta um show cinematográfico com performance que promete reforçar sua pesquisa musical e o conceito do Sul Global como centro da cena cultural com letras que desafiam a geopolítica da cultura. Experimentando e dando um tom confessional às suas músicas, Don L cravou seu nome na história do hip hop nacional e hoje é citado por grandes nomes do trap e do rap como influência direta em suas carreiras.

Urias - Pela primeira vez na história do festival No Ar, a cantora, modelo, capa de revista e embaixadora da Adidas Urias vem com sua potência vocal e performances arrebatadoras. Revelada nas passarelas da moda e hoje uma das vozes mais originais da música brasileira, a artista mineira conquistou o público com hits como "Diaba" e o álbum "Fúria". A cantora acabou de lançar “CARRANCA”, consolidando uma nova fase de sua carreira, mais madura e conectada às raízes afro-brasileiras que permeiam sua identidade.

Maiguai - Fundado por Marisol Arévalo e Álvaro Vargas, a banda colombiana Maiguai chega ao Brasil por meio do programa Ibermúsicas para show no festival No Ar Coquetel Molotov embalada pelo álbum “Marea” (2024), que contém 11 faixas que definem o som e a abordagem eletrotrópicos do grupo. A banda produz música desde 2018 e experimenta sons eletrônicos que se fundem com ritmos tradicionais do folclore latino-americano. Sua inspiração vem de batidas sintéticas, guitarras psicodélicas, rock eletrônico, dança e da vida em sociedade pelas ruas festivas de Bogotá.

Isabella Lovestory - A hondurenha Isabella Lovestory é uma força iconoclasta da música experimental, conhecida por fundir reggaeton, eletrônica gótica, pop dos anos 2000 e influências do K-pop em um som maximalista e sem fronteiras. Seu aguardado álbum “Vanity” (2025) abraça a escuridão e a vaidade como temas centrais, explorando estéticas que vão do darkwave aos novos românticos britânicos. Com visual ousado e uma persona que mistura a irreverência de Lady Gaga com a atitude punk de Kim Gordon, Isabella é também uma artista multimídia que edita seus próprios vídeos e desenha seus cenários. Sua apresentação no Molotov promete ser um mergulho audiovisual em um universo glamouroso, gótico e visceralmente catártico.

Duquesa - A baiana Duquesa, aos 24 anos, já é um dos nomes mais influentes do rap e trap nacional, com mais de 500 milhões de streams e uma indicação ao BET Awards 2024 na categoria Melhor Novo Artista Internacional. Representante da nova geração de mulheres negras na música, ela combina letras de empoderamento e autoconhecimento com beats afiados que transitam entre R&B, grime, house e pop. Seu álbum “Taurus, Vol. 2” (2024) ultrapassou 176 milhões de plays e conta com participações de Baco Exu do Blues, Urias e Tasha & Tracie.

Maracatu Feminino de Baque Solto Coração Nazareno - Selecionado através de convocatória realizada pelo festival para atrações do interior de Pernambuco, o Maracatu Feminino de Baque Solto Coração Nazareno nasceu em 2004 com o propósito de romper barreiras em um universo tradicionalmente masculino: o maracatu de baque solto. Em sua trajetória, conquistou prêmios culturais e lançou três CDs autorais. Mais do que um grupo artístico, o Maracatu Coração Nazareno é um marco de potência e resistência feminina, que mantém pulsante a tradição do maracatu ao mesmo tempo em que reafirma o papel da mulher na história e na cultura popular.

Roda de Sample - Criado na cidade de São Paulo, a Roda de Sample reúne vários produtores e colecionadores de sons para misturar e tocar, ao vivo, improvisado e em formato de roda, como são as tradicionais rodas de samba. É uma saraivada de samples simultâneos como ‘partideiros-misturadores’ eletrônicos. A curadoria sempre procura a diversidade, visando misturar pessoas de diferentes estilos musicais, veteranos e iniciantes, promovendo encontros artísticos únicos. Nesta edição especial dentro do festival No Ar Coquetel Molotov foram selecionados através de convocatória os seletores e DJs Vintchen, Pedro Mooniz, L4ÍS e Iru Waves.

Baile da Brota - O Baile da Brota tornou-se um dos principais bailes do centro do Recife, com uma mistura dos ritmos que ecoam na periferia da Região Metropolitana. Atrai milhares de pessoas às ruas e espaços urbanos da capital pernambucana que buscam uma noite plural, inclusiva e frenética. Com proposta centrada na música eletrônica emergente da periferia e da cena underground do Recife, o Baile da Brota traz nas pistas uma mistura de gêneros como brega funk, funk, afrobeat e miami bass, convidando para o festival a MC Thammy e CIA La Mafia.

DJ Babatr - Raptor House é um gênero e movimento cultural que emergiu das movimentadas ruas de Caracas no final dos anos 90. Esse estilo musical se espalhou por meio de grandes raves diurnas, conhecidas como matinês, capturando a adrenalina e a energia dos bairros populares da capital venezuelana. E seu criador é o DJ Babatr, que personifica o som venezuelano, reinterpretando a música eletrônica de uma perspectiva única e pessoal. Desafiando os parâmetros estabelecidos na cena musical venezuelana, Babatr combina elementos de Hard Techno, House, Hard House, Tribal, Techno, Dance Music e o sabor inconfundível da Venezuela com técnica incomparável e exploração musical incansável.

holandês - DJ e produtor de apenas 24 anos, holandês é do Recife e já é uma das principais vozes da cena de música eletrônica do nordeste. Misturando Jungle, Breakbeat e Electro com o pulso da cultura periférica de sua cidade, ele traz batidas quebradas e sons regionais como funk, frevo e brega para o underground. Sua discografia inclui, além de vários singles, os EPs “DE QUEBRA” e “NO VENENO” (Tijolo Records), mais seu álbum de estreia “PODER PARALELO (XXIII, 2023)” e o mais recente “NA MIRA (2025)”. Em 2024, estreou na Europa com apresentações em Portugal, Alemanha, Suíça, Reino Unido e Espanha. Com faixas tocadas por Skrillex, Valentina Luz e RHR, holandês está ajudando a moldar o futuro da club music.

Mamba Negra - Fundada em 2013, a Mamba Negra nasceu para ser mais que festa: surgiu como movimento autodenominado “underGRANDE”, tornando-se um dos epicentros mais simbólicos da cultura queer e da cena eletrônica independente no Brasil. Para este ano no Palco KMKZE, a Mamba Negra convidou Cashu, Kontronatura e Metalluna.

* Com informações da assessoria

Veja também