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FESTIVAL Coquetel Molotov 2026 terá Fernanda Abreu, Karol Conká, O Kannalha e outras atrações Ao todo, 33 artistas estão distribuídos em três palcos e uma programação com mais de 12 horas de música

O Festival No Ar Coquetel Molotov anunciou o line-up completo da sua 23ª edição em coletiva de imprensa realizada na manhã desta quarta-feira (23).

Com atrações confirmadas como as cantoras Fernanda Abreu, Karol Conká, NandaTsunami e BiaSoull, o festival ocorre no dia 28 de novembro e ocupa o Campus Recife da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na Cidade Universitária, na Zona Oeste da capital pernambucana.

Ao todo, 33 artistas estão distribuídos em três palcos e uma programação com mais de 12 horas de música.

Entre os destaques, há também nomes como Major RD, O Kannalha e Katy da Voz & As Abusadas.

A programação ocorre dividida nos palcos: CQTL MLTV, Concha Acústica e Palco KMKAZE.

“Desde 2004, o festival continua curioso e atento ao que está surgindo. O Coquetel sempre foi um lugar de descoberta, de apostar em artistas antes de eles estarem em todos os lugares. Nesta edição, a gente reúne diferentes gerações, cenas e territórios, criando uma experiência em que o público pode circular entre três palcos, descobrir novos sons, reencontrar artistas importantes e sentir que o Recife segue sendo um território fundamental para a música brasileira contemporânea”, afirmou Ana Garcia, diretora do festival.



Dedicado à música eletrônica e à música urbana, o KMKAZE celebra a sua quinta edição dentro do festival, com a curadoria de Libra Lima.

Neste espaço, o público poderá acompanhar Africanoise Live, Anti Ribeiro, Destalado convida Relikia, Tremsete, Cosmus e Laryssa Real, MikeQ convida Ballroom PE, D’Silvestre, Katy da Voz & As Abusadas, Reggae Pelo Reggae Sounds convida Célia Sampaio e Tropa do Jamal.

“O Palco KMKZE chegou para trazer uma experiência diferente ao festival. E agora faz parte do DNA do Coquetel Molotov, com um line-up que tenta dar conta da multiplicidade do que é a música eletrônica no Brasil e no mundo, com nomes que misturam referências ancestrais, ritmos acelerados e performances viscerais”, destacou Libra.

Na Concha Acústica, a programação reúne Azymuth, Bruxos de Nadí, Boogarins, Ciça, Cidadão Instigado, D’Leesa, Ego Eris, Naaz e Clube Carnavalesco Misto Vassourinhas de Olinda.

Já no Palco CQTL MLTV, sobem ao palco Bia Soull, Major RD, Karol Conká especial “Batuk Freak”, NandaTsunami, Fernanda Abreu, O Kannalha, UANA convida N.I.N.A. e Zé do Cão convida Curupife.

Os ingressos já estão disponíveis pela plataforma Shotgun.



Serviço

23º Festival No Ar Coquetel Molotov

Data: 28 de novembro

Horário: a partir das 15h

Local: Campus da UFPE - Recife, PE (Avenida Prof. Moraes Rego, nº 1235, Cidade Universitária)

Ingressos: a partir de R$ 95, à venda na Shotgun

Venda física: Casa Moinho - Rua do Futuro, 177, Graças, Recife



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