Festival Coquetel Molotov anuncia todas as atrações que irão se apresentar na 20ª edição; saiba quais Três palcos irão abrigar as apresentações de 35 artistas. O Festival Coquetel Molotov será realizado no dia 21 de outubro no Campus da UFPE

O Festival Coquetel Molotov anunciou, nesta terça-feira (12), o line-up da sua 20ª edição. A edição de aniversário será realizada no dia 21 de outubro, no Campus da Universidade Federal de Pernabuco.

No palco principal - o Coquetel Molotov -, subirão Marcelo D2 e Luedji Luna, revelações como N.I.N.A., Afroito, MC Luanna, ÀTTØØXXÁ e FBC. Estas duas últimas atrações vêm com shows especiais, convidando artistas a exemplo de Ciel e Ana Suav com os baianos e UANA junto ao rapper mineiro.

Vindo ao Brasil através do edital Cultura Circular do British Council, o músico londrino Gaika vai apresentar o repertório do seu disco mais recente,"Drift".

Junto a Gaika sobe a o palco Afoxé Oyá Alaxé, agremiação do Ilê Obá Aganjú Okoloyá - Terreiro de Mãe Amara - terreiro de tradição nagô fundado em 1945.

Palco Natura

Lançamento da Natura Musical, Bixarte apresenta o show “Traviarcado”, com ritmos latinos, etnopop, trap, batidas do Kettu e influências de R&B.

Também subirá ao palco Brisa Flow, artista transdisciplinar, que une ao rap cantos ancestrais, jazz, eletrônico e neo/soul.

O rock alternativo e o brega estarão representados pela banda pernambucana O Quartinho. O grupo formado por Cadu, Pedro Vilela, Manoel Malaquias, Lajamba, Bezerra e Fernando Alakejá. Junto a eles está Katarina Nápoles, vocalista da banda recifense Guma.

Também sobem ao palco, o multiartista Mateus Fazeno Rock - de Fortaleza -, Bebé Salvego - que recebe Bruno Berle, além do trio Tuyo. Formado pelo casal musical Lovefoxxx e Chuck Hipolitho, o TUM faz o seu primeiro show no Recife para mostrar o repertório do álbum de estreia, ainda inédito

Palco KMKAZE

Neste palco, estará a dupla Deekap, percorrendo grooves dentro de uma pegada mais conceitual.

Outros destaque da cena dentro da programação são as Irmãs de Pau, composta pelas multiartistas Isma Almeida e Vita Pereira.

Haverá também a carioca Jacquelone com sua influência do hip-hop; BADSISTA com seus sons experimentais, o rapper RHR , a DJ e produtora Gen e Maria Boneka com o selo "Baile da Boneka".

Para simbolizar a miscelânea cultural pernambucana, o Batestaca D'renor. Nas picapes, o cofundador, curador e DJ residente da Batestaca, Pedro de Renor.

E ainda vai ter a Batalha da Escadaria, um duelo de MCs, que existe desde 2008 no Recife.

