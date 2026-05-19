Coquetel Molotov anuncia Cidadão Instigado como atração de sua 23ª edição
A banda capitaneada pelo guitarrista Fernando Catatau completa 30 anos de trajetória e retorno aos palcos após onze anos
O festival No Ar Coquetel Molotov anunciou, nas suas redes sociais, mais uma atração da sua 23ª edição: Cidadão Instigado. O evento acontecerá no dia 28 de novembro, no campus da UFPE no Recife.
A banda cearense, que tem à frente o guitarrista e vocalista Fernando Catatau, já compareceu em outras edições do festival, mas, desta vez, volta com motivo duplo: celebrando 30 anos de trajetória e a volta aos palcos após nove anos.
Leia também
• No Ar Coquetel Molotov anuncia Fernanda Abreu como primeira atração confirmada em 2026
• Cidadão Instigado se reinventa em álbum que marca 30 anos de trajetória
• "Rock Doido é o futuro do pop do Brasil", diz Gaby Amarantos, que se apresenta no Coquetel Molotov
No último mês de março, a banda lançou seu mais novo álbum, “Cidadão Instigado”, depois de um hiato que se estabeleceu após o lançamento de “Fortaleza” (2015).
“Cidadão Instigado” foi produzido por Fernando Catatau a partir de pistas criadas em uma máquina de sampler Roland MV-8800 e traz participações de Juçara Marçal, Kiko Dinucci, Ava Rocha, Anna Vis, YMA, Edson Van Gogh e Mateus Fazeno Rock.
SERVIÇO
Festival No Ar Coquetel Molotov 2026 - 23ª edição
Quando: 28 de novembro
Onde: Campus da UFPE - Cidade Universitária - Recife-PE
Ingressos a partir de R$ 85, à venda no site Shotgun
Informações: @noarcm