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LINE-UP Coquetel Molotov anuncia Cidadão Instigado como atração de sua 23ª edição A banda capitaneada pelo guitarrista Fernando Catatau completa 30 anos de trajetória e retorno aos palcos após onze anos

O festival No Ar Coquetel Molotov anunciou, nas suas redes sociais, mais uma atração da sua 23ª edição: Cidadão Instigado. O evento acontecerá no dia 28 de novembro, no campus da UFPE no Recife.



A banda cearense, que tem à frente o guitarrista e vocalista Fernando Catatau, já compareceu em outras edições do festival, mas, desta vez, volta com motivo duplo: celebrando 30 anos de trajetória e a volta aos palcos após nove anos.





No último mês de março, a banda lançou seu mais novo álbum, “Cidadão Instigado”, depois de um hiato que se estabeleceu após o lançamento de “Fortaleza” (2015).



“Cidadão Instigado” foi produzido por Fernando Catatau a partir de pistas criadas em uma máquina de sampler Roland MV-8800 e traz participações de Juçara Marçal, Kiko Dinucci, Ava Rocha, Anna Vis, YMA, Edson Van Gogh e Mateus Fazeno Rock.

SERVIÇO

Festival No Ar Coquetel Molotov 2026 - 23ª edição

Quando: 28 de novembro

Onde: Campus da UFPE - Cidade Universitária - Recife-PE

Ingressos a partir de R$ 85, à venda no site Shotgun

Informações: @noarcm

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