FESTIVAL Coquetel Molotov anuncia primeiras atrações: Don L, DJ Marky e Urias O festival acontecerá no dia 6 de dezembro, no Campus da UFPE

O festival No Ar: Coquetel Molotov anunciou, nesta quinta (10), três atrações da sua 22ª edição, que acontece dia 6 de dezembro, no Campus da UFPE. Don L, DJ Marky e Urias são os primeiros nomes do line up revelados pelo festival, em suas redes sociais.

Primeira atração anunciada, o rapper cearense Don L vem se consolidando como um dos nomes mais influentes do rap nacional da atualidade. O artista lançou, recentemente, o álbum “CARO Vapor Vol II - qual a forma de pagamento?”, com participações de Giovani Cidreira, Alice Caymmi, Anelis Assumpção, entre outros artistas.

No álbum, Don L injeta o balanço dos trópicos nas fórmulas rítmicas do rap, do funk e do R&B, assim como traz à tona, através de crônicas da vida real, questionamentos acerca do capitalismo, e evoca a potência do chamado “Sul global”, nos tempos de hoje.

Um dos nomes de relevo na cena drum & bass internacional, o brasileiro DJ Marky também foi anunciado no line up. Com uma carreira de mais de 30 anos e passagem por importantes festivais – como Tomorrowland e Glastonbury – Marky já foi indicado e ganhou diversos prêmios mundo afora e é autor de remixes oficiais de artistas como Madonna e Deadmau5. O DJ e produtor se apresentará no palco KMKAZE.

A terceira atração anunciada foi a cantora, compositora, dançarina e modelo Urias. A mineira ganhou destaque em 2019, com o single “Diaba”, e é hoje uma das maiores defensoras da representatividade trans na mídia.

Em seu mais recente álbum, “Her Mind”, que é trilíngue (português, inglês e espanhol), Urias combina pop, R&B, dubstep e eletrônico e reflete sobre questões como autoconhecimento, identidade. A artista já participou de festivais como The Town e Primavera Sound e se apresentará pela primeira vez no Coquetel Molotov.

SERVIÇO

22º No Ar Coquetel Molotov

Com Don L, DJ Mraky e Urias (primeiras atrações anunciadas)

Quando: 6 de dezembro de 2025

Onde: Campus da UFPE - Cidade Universitária - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 80, à venda na Shotgun

Informações: @noarcm

