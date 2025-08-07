Coquetel Molotov anuncia show de Mac DeMarco no Recife e ingressos esgotam em poucos minutos
Turnê do cantor chega ao Brasil no dia de 4 abril de 2026
Mac DeMarco vem ao país, acompanhado de sua banda, apresentar o show de seu novo álbum intitulado Guitar, com lançamento previsto para 22 de agosto por sua própria gravadora. O cantor chega na Concha Acústica da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) através do Coquetel Molotov no dia 10 de abril.
O músico de 35 anos de idade, conhecido por seu estilo lo-fi, que mistura indie rock, dream pop e soft rock, retorna ao Brasil oito anos após sua última visita, quando se apresentou como uma das principais atrações do festival Lollapalooza Brasil, em 2018.
Mac compôs, gravou, produziu e mixou Guitar sozinho e chega traz o disco para o Brasil com apresentações de 4 a 16 de abril, passando por Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre e Recife. As vendas de ingressos na UFPE tiveram início nesta quinta-feira (7) no site oficial do artista e esgotaram em poucos minutos.
*Com informações da assessoria de imprensa