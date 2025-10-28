A- A+

FESTIVAL Coquetel Molotov chega a sua 22ª edição com um line up que vai do brega funk ao indie rock Serão 32 artistas que se apresentarão em 22 apresentações distribuídas em três palcos, ao longo de mais de 12 horas

Reafirmando seu compromisso com lançar um olhar amplo e diverso sobre a música independente brasileira e sobre as tendências sonoras dentro e além das fronteiras nacionais, o festival No Ar Coquetel Molotov anunciou, nesta segunda (27), o line-up completo da 22ª edição, que acontece no próximo dia 6 de dezembro, no campus recifense da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).



Serão 32 artistas – do Brasil, da América Latina e da Europa –, que farão 22 shows distribuídos em três palcos – Coquetel Molotov, Kamikaze e Natura –, formato que segue em seu quarto ano consecutivo, ao longo de mais de 12 horas de programação.

Do brega funk recifense aos ritmos latinos, do indie rock ao frevo, do tecnobrega paraense ao maracatu de baque solto (comandado por mulheres), passando pelos beats eletrônicos que agitam bailes e pistas daqui e de vários lugares do mundo, de tudo um pouco cabe no Coquetel Molotov.



Programação

Entre os nomes anunciados estão Gaby Amarantos (PA), Terno Rei (SP), Shevchenko (PE), Guerreiros do Passo (PE), Vera Fischer Era Clubber (RJ), Jambre (PE), Maiguai (Colômbia), Pelados (SP), Clara Potiguara (PB), holandês (PE), Mamba Negra (SP), Baile da Brota (PE), Roda de Sample (SP) e Maracatu Feminino de Baque Solto Coração Nazareno (PE).



Esses nomes se juntam aos já anunciados anteriormente: DJ Marky (SP), Don L (CE), Urias (MG), Zaho de Sagazan (França), Samuel de Saboia (PE), Isabella Lovestory (Honduras) e Duquesa (BA).



De acordo com a diretora do festival, Ana Garcia, cada edição do Coquetel Molotov segue sendo um desafio.

“A gente está atravessando um momento super delicado para os festivais independentes, especialmente aqui do Nordeste. Mas, a gente segue firme, acreditando que estamos prestes a viver uma das edições mais especiais da nossa história. Eu sempre digo que na dificuldade a gente sempre encontra novas formas de fazer, novos parceiros, novas soluções, e essa edição é reflexo disso”, comentou.

Diversidade

Basta dar uma olhada rápida no line up do Coquetel Molotov 2025 e perceber a diversidade de sonoridades que se destacam na programação. Gaby Amarantos vem embalada pelo seu novo álbum, “Rock Doido” (2025), em um passeio por uma noite de aparelhagem e tecnobrega paraense.



Shevchenko traz o som do brega funk local que conquistou o Brasil e o mundo. Ao passo que, também de Pernambuco, há o rock de inspiração setentista dos jovens da Jambre, assim como o frevo na ponta dos pés dos Guerreiros do Passo e o Maracatu Feminino de Baque Solto Coração Nazareno.



“A gente tem uma programação incrível, diversa e muito representativa. Setenta porcento dos artistas e bandas têm mulheres na sua formação. E a curadoria está com um olhar muito forte para a América Latina”, diz Ana, ao citar as atrações latinas DJ Babatr (Venezuela), Isabella Lovestory (Honduras), também lembrando da francesa Zaho de Sagazan.



Patrimônio

O Coquetel Molotov também tem seu papel reconhecido ao ser indicado ao título de Patrimônio Imaterial de Pernambuco, proposto pela deputada estadual Dani Portela (PSOL) e aprovado em plenário na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), neste mês de outubro.



“É um reconhecimento que nos enche de orgulho e celebra não só a nossa trajetória, mas o trabalho de toda uma rede de artistas, produtores e sonhadores que acreditam na música como uma ferramenta de transformação”, destaca Ana Garcia.

Line up completo do No Ar Coquetel Molotov 2025:



- Baile da Brota (PE) convida MC Thammy, CIA La Mafia (PE);

- Clara Potiguara (PB);

- DJ Babatr (VEN);

- DJ Marky (SP);

- Don L (CE);

- Duquesa (BA);

- Gaby Amarantos (PA);

- Guerreiros do Passo (PE);

- holandês (PE);

- Isabella Lovestory (HON);

- Jambre (PE);

- Maiguai (COL);

- Mamba Negra (SP) convida Cashu, Kontronatura, Metalluna (PE);

- Maracatu Feminino de Baque Solto Coração Nazareno (PE);

- Pelados (SP);

- Roda de Sample (SP) convida Vintchen, Pedro Mooniz, L4ÍS e Iru Waves (PE);

- Samuel de Saboia (PE);

- Shevchenko (PE) convida MC Leozinho O General (PE);

- Terno Rei (SP);

- Urias (MG);

- Vera Fischer Era Clubber (RJ);

- Zaho de Sagazan (FRA)



SERVIÇO

No Ar Coquetel Molotov 2025

Quando: 6 de dezembro

Onde: Campus da UFPE, Cidade Universitária, Recife

Ingressos: a partir de R$ 100, à venda no Shotgun

Informações: coquetelmolotov.com.br / @noarcm

Veja também