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MÚSICA E NEGÓCIOS Coquetel Molotov Negócios conecta artistas e mercado musical em programação gratuita no Recife Evento acontece de 25 a 27 de novembro, com oficinas, debates, pitchings e shows em cinco espaços da cidade; encontro entre Karol Conká e NandaTsunami é um dos destaques

A música independente vai ocupar diferentes espaços do Recife entre os dias 25 e 27 de novembro, quando o Coquetel Molotov Negócios realiza mais uma edição.

Com atividades gratuitas, a iniciativa articula formação profissional, discussões sobre os rumos do setor, oportunidades de negócios e apresentações musicais.

A programação se divide entre o NERD (Núcleo de Empreendedorismo e Residência Digital), no Bairro do Recife, e cinco casas de shows da cidade.

O encontro funciona como aquecimento para a 23ª edição do Festival No Ar Coquetel Molotov, marcada para 28 de novembro, no Campus da UFPE.

Sob curadoria de Ana Garcia, Ana Paula Paulino, Jarmeson de Lima e Lenne Ferreira, o projeto aborda diferentes etapas da cadeia musical, da produção artística à gestão de carreira, passando pela circulação de trabalhos e pelas estratégias de inserção no mercado.

A edição também amplia sua atuação territorial, com atividades descentralizadas no bairro da Várzea.

“Pela primeira vez, também leva ações descentralizadas para o bairro da Várzea, ampliando o alcance da iniciativa para outros territórios do Recife. Além disso, temos encontros muito simbólicos entre artistas de diferentes gerações, como Karol Conká e NandaTsunami”, afirma Lenne Ferreira, uma das curadoras.

A abertura, em 25 de novembro, será dedicada a uma imersão voltada aos artistas escolhidos para os pitchings, que poderão apresentar seus projetos e receber orientações de profissionais convidados.

Entre os mentores estão Marcelo Beraldo, diretor de Festivais da América do Sul da C3 Presents, e Rafaela Bastos, vice-presidente de Projetos Especiais da escola de samba Mangueira.

Na mesma noite, o Terra inaugura a agenda de showcases com apresentações de Exclusive Os Cabides, Tardio e Nigéria Futebol Clube.

Nos dias 26 e 27, o NERD recebe as atividades abertas ao público. Entre elas, uma conversa inédita entre Karol Conká e NandaTsunami, que colocará em perspectiva as experiências de duas artistas de gerações distintas do rap nacional.

Identidade, processos criativos, percursos profissionais e a presença feminina no gênero estão entre os assuntos previstos. Célia Sampaio, Jamal e Bia Soull também integram a programação.

A formação inclui uma oficina de produção musical com Maria Beraldo, que compartilhará aspectos de seus métodos de trabalho, e a atividade “Artista S/A – Como transformar sua produção em valor no mercado”, conduzida por Ana Paula Paulino, da Warner Music e Ubuntu Produções.

Booking e negociação de shows, diversidade na gestão cultural e composição sonora para o cinema também serão temas de oficinas.

Projetos em busca de oportunidades

Os pitchings colocam os artistas selecionados em contato direto com representantes do mercado, em apresentações que podem abrir caminhos para parcerias e distribuição.

A colaboração com a Warner Music Group prevê premiações em dinheiro, acompanhamento profissional e contratos de distribuição.

O projeto vencedor receberá R$ 5 mil, mentoria e suporte de Ana Paula Paulino, além de um contrato de distribuição de um ano com a Warner Music.

Para o segundo colocado, estão previstos R$ 2 mil e contrato pelo mesmo período com a ADA, distribuidora do grupo. O terceiro lugar receberá R$ 1 mil e também terá acesso a um contrato anual com a empresa.

A agenda de debates amplia a discussão para além dos negócios diretamente ligados à música. Na mesa “Muito Além do Palco”, Luísa Costa, do Movimento Cidade; Marcelo Beraldo, da C3 Presents; Pierre Lucena, presidente do Porto Digital; e Thiago Reis, diretor de criação do Grupo R2, discutem a relação entre grandes eventos, territórios e comunidades. A mediação será de Juli Baldi, do Mapa dos Festivais.

As festas populares também entram em pauta, com representantes do Boi Garantido, da Quadrilha Junina Raio de Sol, da Mangueira e do Gigante do Samba reunidos para compartilhar experiências sobre organização, mobilização de público e produção cultural.

Outra mesa propõe uma conversa entre marcas, instituições e poder público sobre patrocínio, financiamento e políticas de incentivo ao setor.

As inscrições para as atividades no NERD e na Escola João Pernambuco podem ser feitas pelo formulário online.

Música em cinco endereços

A programação musical ganha uma dimensão ampliada nesta edição. Em vez de concentrar os shows em um único palco, o circuito de showcases passa pelo Terra, Brilho Cultural, Kafuá, Darkside e RIV, aproximando artistas, público e profissionais responsáveis pela programação de festivais e espaços culturais.

A lista de atrações reúne Exclusive Os Cabides, Tardio, Nigéria Futebol Clube, Dandara MC, Juninho do Coco, Leo da Bodega, Nathalia Tenório, Maria Beraldo, Bella e Olmo da Bruxa, Travadores, Hate Moss, Bagum, Obinrin Jaguar e IDLIBRA. As apresentações são gratuitas e realizadas em parceria com Precarian Takes e Life's Too Short.

Além de apresentar a diversidade da produção musical contemporânea, os shows também cumprem uma função estratégica: colocar os artistas diante de curadores e agentes culturais, criando possibilidades de contratação, circulação e intercâmbio.



O Coquetel Molotov Negócios é apresentado pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet, e conta com patrocínio da Neoenergia, do Instituto Neoenergia e da Embratur, entre outros parceiros. A programação completa é gratuita.



Coquetel Molotov Negócios 2026

- Programação -

25/11 (quarta-feira)

NERD - Rua Dona Maria César, 70, Bairro do Recife

Auditório

10h às 12h — Imersão para artistas selecionados por convocatória



SHOWCASES

Terra Polo Cultural – Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista

a partir das 20h – Mayara Iara Dimitria (PE) convida Tardio (PE) • Exclusive Os Cabides (SC) • Nigéria Futebol Clube (SP)



26/11 (quinta-feira)

NERD – Rua Dona Maria César, 70, Bairro do Recife

Auditório

10h às 12h – Pitchings para artistas selecionados por convocatória

Sala de Oficina

14h às 17h – Produção Musical

Oficina com Maria Beraldo

Auditório

14h30 às 16h – "Muito Além do Palco: A arte de fazer um festival"

Com Luísa Costa (Movimento Cidade), Marcelo Beraldo (Diretor de Festivais da América do Sul da C3 Presents), Pierre Lucena (Presidente do Porto Digital) e Thiago Reis (Diretor de Criação do Grupo R2)

Mediação: Juli Baldi (Mapa dos Festivais)

Arena

15h às 16h30 — Artista S/A

Oficina com Ana Paula Paulino (Warner Music / Ubuntu Produções)

Auditório

16h30 às 18h00 — "Festas populares: Experiências que Movem Multidões

Com Fred Goes (Boi Garantido), Leila Nascimento (Quadrilha Junina Raio de Sol), Marize Felix (Gigante do Samba) e Rafaela Bastos (Presidenta do Instituto Fundação João Goulart e Vice-Presidente de Projetos Especiais da GRES Estação Primeira de Mangueira)

Mediação: Bianka Carvalho (Jornalista)

Arena

17h às 18h30 — "Quando marcas encontram a música"

Com Alan Nascimento (Heineken), Anderson Piah (Banco do Nordeste Cultural Recife), Yasmim Neves (Secretária Executiva de Cultura de Pernambuco) e Andreza Portella (Assessora da Fundação de Cultura do Recife - FCCR)

Mediação: Geisa Agricio (Jornalista e Gestora Cultural)

Auditório

18h30 às 20h — Célia Sampaio: A Dama que abriu caminhos para mulheres no Reggae

Mediação: Thayane Fernandes (Antropogata)

Hall da Entrada

20h às 20h30 — Conexões e Encontros Heineken

Um momento para relaxar, tomar uma cerveja e fazer novas conexões.

SHOWCASES

Kafuá — Pátio de São Pedro

A partir das 20h – Léo da Bodega (PE) • Dandara MC (PE) • Juninho do Coco (PE) • DJ Kapivara (PE)

Brilho Cultural — R. Ulhôa Cintra, 122, Santo Antônio

A partir das 20h – Nathalia Tenório (PE) • Maria Beraldo (SC)



27/11 (sexta-feira)

NERD — Rua Dona Maria César, 70, Bairro do Recife

Auditório

10h às 12h — Pitchings para artistas selecionados por convocatória

Arena

10h - 12h — "Diversidade & Inclusão na Gestão de Eventos Culturais: do ESG à Prática"

Oficina com Iná Odara (Pesquisadora e produtora)

Sala de Oficina

14h às 16h — "Criação Sônica para o Cinema"

Oficina com Libra Lima

Auditório

14h30 às 16h — "aCena Recifense apresenta: É o fim da vida noturna no Recife?"

Com Allana Marques (Golarrolê), Dandarona, Diego Araújo (Darkside), Guilherme Verçosa (Bacurau), Lea Farsaid (Phenomena) e Victor Hugo (Metrópole)

Mediação: Rodrigo Luz (aCena Recifense)

Arena

15h às 17h — "Booking e a Estratégia na Venda de Shows"

Oficina com Fernanda Martucci (Let’s GIG)

Auditório

16h30 às 18h — "Batuk, feitiço e revolução: O legado das mulheres do Rap"

Com Karol Conká e NandaTsunami

Mediação: Lenne Ferreira (Afoitas/Aqualtune)

18h30 às 20h — "Como as Cenas Criam Linguagem e Transformam Mercados"

Com Bia Soull, Jamal, Marcela d’Arrochella (Sua Música) e Mari do Pife

Mediação: Ana Paula Paulino (Warner Music / Ubuntu Produções)

Hall da Entrada

20h às 20h30 — Conexões e Encontros Heineken

Escola Municipal de Arte João Pernambuco (EMAJP) - Endereço: R. Barão de Muribeca, 116 - Várzea, Recife - PE

14h às 18h - Imersão de Produção Musical com Boogarins

SHOWCASES

Darkside — Rua Barão de São Borja, 89, Soledade

A partir das 20h – Hate Moss (Italia/Brasil) • Bagum (BA) • Travadores (PE) • Bella e Olmo da Bruxa (RS)

República Independente da Várzea (RIV) — Rua Azeredo Coutinho, 11, Várzea

A partir das 20h – Obinrin Jaguar (PE) • IDLIBRA (PE)



Instagram: @noarcm

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