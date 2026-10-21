A- A+

Mercado musical Coquetel Molotov Negócios convoca artistas independentes para pitchings e imersão musical Serão 30 projetos selecionados, com premiação de até R$ 5 mil. Inscrições vão até dia 6 de novembro

Artistas e bandas independentes já podem se inscrever para o Coquetel Molotov Negócios, etapa formativa do festival No Ar Coquetel Molotov, que ocorre de 25 a 27 de novembro, no Recife. As inscrições estão abertas até o dia 6 de novembro pela plataforma SOM.vc.

A iniciativa vai selecionar 30 projetos musicais para as atividades de imersão e rodadas de pitching diante de uma banca especializada. Os participantes concorrem a premiações em dinheiro de até R$ 5 mil, mentorias exclusivas e a possibilidade de firmar contrato de distribuição em parceria com a Warner Music Group.

Negócios

O Coquetel Molotov Negócios promove conexões de artistas e seus trabalhos no mercado da música brasileira em um evento gratuito no NERD (Porto Digital), no Recife Antigo, reunindo profissionais do setor fonográfico, curadores de eventos e produtores musicais. A programação, que será anunciada em breve, traz ainda debates, workshops, talks e networking com geração de oportunidades.

Apresentado pelo Ministério da Cultura, o Coquetel Molotov Negócios conta com o patrocínio da Neoenergia e Embratur, apoio da Prefeitura do Recife, Porto Digital, Warner Music Group, Aqualtune e Instituto Italiano de Cultura, além de correalização do Banco do Nordeste e realização da Coda Produções, Instituto Cultural Coquetel Molotov e Ministério da Cultura.

Oportunidades

A programação do Coquetel Molotov Negócios se inicia com a imersão, um encontro mediado entre os artistas selecionados e diferentes agentes do mercado da música, reunindo profissionais de áreas como festivais, gravadoras, distribuidoras, plataformas, curadoria, booking, comunicação, gestão e produção.



Nos dois dias seguintes, os artistas participarão dos pitchings, apresentando seus projetos para uma banca formada por profissionais do mercado musical. Cada artista terá a oportunidade de apresentar sua trajetória, identidade artística, momento de carreira, estratégias e próximos passos, além de responder às perguntas da banca.

Festival

Com mais de 12 horas de festa e 30 atrações, entre nomes nacionais e internacionais, a 23ª edição do No Ar Coquetel Molotov está marcada para o dia 28 de novembro. Pelo quinto ano consecutivo, o festival é realizado no campus da Universidade Federal de Pernambuco, na Cidade Universitária, na Zona Oeste do Recife.



O lineup conta com shows de nomes como Karol Conká, Fernanda Abreu, Boogarins, Azymuth, Bia Soull, Cidadão Instigado, NandaTsunami e Uana, além dos norte-americanos MikeQ e D’Leesa e da cantora neerlandesa Naaz, que se apresentam pela primeira vez no Brasil.



SERVIÇO

Coquetel Molotov Negócios

Inscrições para Pitchings e Imersão até 6 de novembro no link

Veja também