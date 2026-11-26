Shows de Zé Ramalho e Geraldo Azevedo, Raphaela Santos e Pitty agitam a agenda do fim de semana
Programação conta, ainda, com apresentações de Sorriso Maroto e Vitor Kley, além de espetáculos teatrais e outras opções de entretenimento
A programação do fim de semana chega com Zé Ramalho e Geraldo Azevedo nesta sexta (27), no Classic Hall, em Olinda, para show da turnê “Oitentação”.
Já no sábado (28) vai ter pagode do Sorriso Maroto, no Pernambuco Centro de Convenções, Sambinha do Chacon, com Raphaela Santos, entre as atrações, no Poço da Panela e à noite vai rolar Pitty no Classic Hall.
Destaque do sábado também é a edição do Festival No Ar Coquetel Molotov, no campus da UFPE, com shows de Nanda Tsunami, Fernanda Abreu, O Kannalha e Karol Conká, entre outros.
E no domingo (29) a programação segue com show de Vitor Kley, no Teatro RioMar Recife.
Lançamento do livro “Chico Science, inclassificável: imagens, cadernos e memórias”, de Maria Goretti França, e o espetáculo “O Pequenino Grão de Areia”, de João Falcão, Teatro Luiz Mendonça, também são opções para o 'findi'.
Bora?
SHOWS E EVENTOS
PC Silva - "Eu Vou Ganhar o Mundo"
Quando: quinta-feira (26), às 20h
Onde: Terra Polo Cultural - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista, Recife
Ingressos: a partir de R$ 40 via Sympla
Informações: @terra_polocultural
Quinta do Galo
Com a Banda Som da Terra, Nonô Germano, Marcos Santana, entre outros
Quando: quinta-feira (26), a partir das 19h
Onde: Sede do Galo da Madrugada - Rua da Concórdia, 984, São José, Recife
Ingressos: a partir de R$ 30, à venda no local e no site Bilheteria Digital
Informações: @galodamadrugada
Zé Ramalho e Geraldo Azevedo - “Oitentação”
Quando: sexta-feira (27), às 20h
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda
Ingressos: a partir de R$ 80 no site Bilheteria Digital
Informações: @classichallpe
“No Passinho do Movimento”, do grupo Tintim por Tintim
Quando: sexta-feira (27), às 16h
Onde: Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa - Largo do Varadouro, s/n, Varadouro, Olinda
Acesso gratuito
Informações: @tintimportintim
Karyna Gomes - “Cantar para Melhor Agir”
Quando: sexta-feira (27), às 19h
Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda
Ingressos: a partir de R$ 40 via Sympla
Informações: @casaestacaodaluz
Deepartment - 12 anos
Com os DJs D-Nox e Gui Boratto
Quando: sexta-feira (27), às 21h
Onde: Mirante do Paço - Tv. do Amorim, 75 (4º andar), Bairro do Recife
Ingressos: a partir de R$ 120 na plataforma Evenyx
Informações: @deepartmentrec
Siba
Quando: sexta-feira (27), às 19h
Onde: Alma Arte Café - Ladeira da Misericórdia, 106, Carmo, Olinda
Ingressos: a partir de R$ 50 via Sympla
Informações: @almaartecafe
Baile do Forrobodó 7 anos
Com Diego Oliveira, DJ Vini, Sarah Leandro, Raphael Biazzi e Mestre Gennaro
Quando: sexta-feira (27), às 20h
Onde: Círculo Militar do Recife - Av. Gov. Agamenon Magalhães, 2807, Boa Vista, Recife
Ingressos: a partir de R$ 40 no Shotgun
Informações: @forrobodorecife
Sorriso Maroto - “Sorriso Eu Gosto no Pagode”
Quando: sábado (28), às 15h
Onde: Área Externa do Pernambuco Centro de Convenções - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda
Ingressos: a partir de R$ 90 no site Ingresse
Informações: @sorrisoeugostonopagode
Samba de Jorge - Última edição de 2026
Quando: sábado (28), às 16h
Onde: Bar do Amparo (Sítio Histórico de Olinda) - Rua do Amparo, 3, Amparo, Olinda
Ingressos: a partir de R$ 70 no site Bilheteria Digital
Informações: @sambadejorgeof
Sambinha Chacon
Com Raphaela Santos, Eric Land e Litto Lins
Quando: sábado (28), às 16h
Onde: Sambinha Chacon - Rua do Chacon, 365, Poço da Panela, Recife
Ingressos: a partir de R$ 90 no site Bilheteria Digital
Informações: @sambinhachacon
Turnê Pitty
Quando: sábado (28), às 20h
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda
Ingressos: a partir de R$ 110 no site Bilheteria Digital
Informações: @classichallpe
Festival No Ar Coquetel Molotov
Com Nanda Tsunami, Fernanda Abreu, O Kannalha, Karol Conká, UANA, entre outros
Quando: sábado (28), às 15h
Onde: Campus da UFPE - Av. Prof. Moraes Rego, 1235, Cidade Universitária, Recife
Ingressos: a partir de R$ 120 no Shotgun
Informações: @noarcm
Batista Lima In Concert
Quando: sábado (28), às 21h
Onde: WA Convention (2º Piso) - Av. Adjar da Silva Casé, 800, Indianópolis, Caruaru
Ingressos: a partir de R$ 100 no site Bilheteria Digital
Informações: @waconvention
Feijoada do Rosa
Com Léo Foguete, Ávine Vinny, Sheldon e Marolla
Quando: sábado (28), às 16h
Onde: Mirante do Paço - Tv. do Amorim, 75 (4º andar), Bairro do Recife, Recife
Ingressos: a partir de R$ 140 via Sympla
Informações: @agenciadelux
Lançamento do livro “Chico Science, inclassificável: imagens, cadernos e memórias”, de Maria Goretti França
Quando: sábado (28), das 14h às 23h
Onde: Observatório Cultural Torre Malakoff - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife, Recife
Acesso gratuito
Preço do livro: R$ 120 (impresso); 248 páginas
Informações: @cepeeditora
Feijoada do Skilo
Com Gustavo Lins, Lipe, Júnior Santos, Samba Pra Gerar e Samba dos Traíras
Quando: domingo (29), às 14h
Onde: Arena Viva Eventos - Av. Dr. Belminio Correia, 449, Nazaré, Camaragibe
Ingressos: a partir de R$ 35 no site Bilheteria Digital
Informações: @feijoadadoskilo
Vitor Kley - “Sozinho e Bem Acompanhado: Voz, Violão e Vocês”
Quando: domingo (29), às 20h
Onde: Teatro RioMar Recife - Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife
Ingressos: a partir de R$ 72 no site Uhuu.com
Informações: @teatroriomarrecife
Clube Bela Vista 50 Anos
Com Conde Só Brega, Labaredas, Banda Lumiar, Chama do Brega, DJ Fão e DJ Ivanildo
Quando: domingo (29), às 20h
Onde: Clube Bela Vista - Av. Aníbal Benévolo, 636, Água Fria, Recife
Ingressos: a partir de R$ 40 via Sympla
Informações: (81) 98767-7339
Troca de livros e histórias em quadrinhos (HQs)
Quando: Sábado (28) e domingo (29), das 14h às 20h
Onde: Espaço Geek Asiático/Shopping Tacaruna - Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro, Recife
Acesso gratuito
Informações: @shoppingtacaruna
Quintal North Way - Roda de Samba com Palco 360°
De Cara com o Samba e Samba do Bonfim
Quando: sábado (28) e domingo (29), a partir das 17h
Onde: Área Externa de Eventos do Paulista North Way Shopping - Rodovia PE-15, km 16.5, 242,Centro, Paulista
Acesso gratuito
Informações: @paulistanorthwayshopping
Natal Musical Plaza - Parque Musical de Natal
Quando: até 23 de dezembro, das 15h às 21h; de quinta-feira a domingo, em novembro; e de quarta-feira a domingo, em dezembro
Onde: Plaza Shopping (jardim externo do piso L2) - Rua Doutor João Santos Filho, 255, Casa Forte, Recife
Atrações:
Brinquedos: ingressos a partir de R$5. Gira-Gira Encantado e Balanço do Noel são gratuitos
Musicais natalinos: sábados, às 17h com acesso gratuito (mediante cadastro no local e disponibilidade de vagas)
Cineminha natalino: domingos, às 17h (com acesso gratuito mediante cadastro no local e disponibilidade de vagas)
Informações: @plazacasaforte
TEATRO
“Cinderela, a história que sua mãe não contou”, Jeison Wallace
Quando: quinta-feira (26) e sexta-feira (27), às 20h
Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antônio, Recife
Acesso gratuito mediante doação de 1Kg de alimento não perecível
Informações: @culturadorecife
“O Pequenino Grão de Areia”, por João Falcão
Quando: sábado (28) e domingo (29), às 17h
Onde: Teatro Luiz Mendonça - Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife
Acesso gratuito mediante doação de 1Kg de alimento não perecível
Informações: @culturadorecife
“Minha Estrela Dalva”, por Renato Borghi
Quando: sábado, às 20h; domingo (29), às 17h
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife
Acesso gratuito mediante doação de 1Kg de alimento não perecível
Informações: @culturadorecife
EXPOSIÇÃO
"Entre Brincantes - Retratos do Carnaval do Recife", de Uenni
Com lançamento do fotolivro “Canjerê dos Pretos-Velhos na Jurema Sagrada de Pernambuco”
Quando: a partir desta quinta (26), às 19h
Onde: Galeria de Artes Corbiniano Lins/Centro Cultural Sesc Santo Amaro - Praça do Campo Santo, s/n, Santo Amaro, Recife
Visitação: de 27 de novembro de 2026 a 18 de junho de 2027; segunda a sexta-feira, das 9h às 17h
Acesso gratuito
Informações: @uenni
Bienal do Barro do Brasil - “Escassez e abundância: rotas de fuga”
Quando: até este sábado (28)
Onde: Antigo galpão da Fábrica Caroá, no complexo do Armazém da Criatividade - Rua Jorn. Aníbal Fernandes, s/n, Nossa Sra. das Dores, Caruaru
Visitação: de terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 19h
Acesso gratuito
Informações: @bienaldobarro
"A Dança Matemática das Cores", de José Patrício
Quando: até este sábado (28)
Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley, 187 (3º andar da Dona Santa), Boa Viagem, Recife
Acesso gratuito
Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 15h
Informações: @amparosessenta
“Rebuliço”
Quando: até este domingo (29)
Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife, Recife
A partir de R$ 5, na bilheteria do museu
Visitação: de terça-feira a domingo, das 11h às 19h
Informações: @festivaldecircodobrasil
“Territórios e Identidades”
Quando: até 5 de dezembro
Sábado, das 10h às 14h
Onde: Galeria Maurício Redig - Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, 604, térreo, Empresarial Marcela Dubeux Priori, Pina, Recife
Acesso gratuito
Visitação de segunda a sexta, das 9h às 18h
Informações: (81) 98107-1270
“Onde o céu e o mar se tocam”
Quando: até 10 de dezembro
Onde: Galeria Garrido - Rua Samuel de Farias, 245, Casa Forte, Recife
Acesso gratuito
Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 14h
Informações: @garridogaleria | @cavegaleria
Celebrar Guita Charifker
Quando: até 12 de dezembro
Onde: Casa Guita Charifker - Rua Saldanha Marinho, 206, Amparo, Olinda, PE
Acesso gratuito
Visitação às sextas e sábados, das 14h às 18h
Informações: @casa.guita
"Selva e Silva", de Roberto Ploeg
Quando: até 19 de dezembro
Onde: Instituto Ploeg - Rua da Santa Cruz, 190, Boa Vista
Acesso gratuito
Visitação às terças, quartas, sextas e sábados, das 9h às 16h; quintas-feiras, das 9h às 17h
Informações: @atelier_ploeg // @institutoploeg
"Degas/Borges" no Instituto Ricardo Brennand
Quando: até 10 de janeiro de 2027
Onde: Pinacoteca do Instituto Ricardo Brennand – Rua Mário Campelo, 700, Várzea, Recife
A partir de R$ 30, na bilheteria do Instituto Ricardo Brennand
Visitação: de terça e quarta, das 13h às 17h; quinta a domingo, das 10h às 17h
Informações: @institutorb
“Ecótono”
Quando: até 29 de janeiro de 2027
Onde: Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife, Recife
Acesso gratuito
Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 18h
Informações: @artepluralgaleria
“B 612 – Carta para viajantes: uma jornada com O pequeno príncipe”
Quando: até 28 de fevereiro de 2027
Onde: Instituto Marcos Hacker de Melo - Av. Domingos Ferreira, 258, Boa Viagem, Recife
A partir de R$ 25 no site Megapass
Visitação: de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h; sábados, das 10h às 20h; domingos, das 10h às 18h
Informações: @institutomarcoshackerdemelo
CINEMA
Cine Apipucos - programação do fim de semana
Quando: de sexta-feira (27) a domingo (29)
Onde: Parque de Apipucos, Recife
Acesso gratuito
Informações: @parqueapipucosoficial
Filmes/Horários:
Quinta-feira (26), às 19h - “Infiltrado na Klan” (2018)
Sexta-feira (27), às 19h30 - “Antes do Pôr-do-Sol” (2004)
Sábado (28), às 18h - “Abracadabra” (1993)
Domingo (29), às 16h30 - “Viva - A Vida é Uma Festa” (2017)
“Entrando Numa Grande Fria”
Henry Focker (Skyler Gisondo), filho de Greg (Ben Stiller) e Pam (Teri Polo), decide se casar com Olivia Jones (Ariana Grande), uma mulher obstinada e forte que parece não combinar nada com ele. O noivado desperta desconfiança e movimenta a dinâmica da família, reunindo veteranos da franquia e novos personagens em meio a situações cômicas de choque de gerações e personalidades.
Direção: John Hamburg
“Enfeitiçadas: Bem-Vindos A Hexe”
Billie, uma adolescente impulsiva e fora do comum, descobre habilidades mágicas secretas. Quando esses poderes são revelados, ela embarca em uma aventura para além dos subúrbios, rumo a um vasto reino de bruxas chamado Hexe. Unida à sua cautelosa mãe, Alice, Billie enfrenta desafios e desvenda segredos de família que podem mudar para sempre o mundo mágico das bruxas.
Direção: Josie Trinidad, Jason Hand, Fawn Veerasunthorn
“Dona Onete - Meu Coração Neste Pedacinho Aqui”
Professora, militante e guardiã de saberes amazônicos, Dona Onete se tornou uma estrela da música aos 72 anos, mas sua história começou muito antes. Neste documentário filmado entre rios e matas do Pará, Onete canta os banzeiros, os botos e os sabores da floresta com humor e sabedoria em uma celebração da Amazônia viva que pulsa em sua voz.
Direção: Mini Kerti