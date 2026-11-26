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AGENDA CULTURAL Shows de Zé Ramalho e Geraldo Azevedo, Raphaela Santos e Pitty agitam a agenda do fim de semana Programação conta, ainda, com apresentações de Sorriso Maroto e Vitor Kley, além de espetáculos teatrais e outras opções de entretenimento

A programação do fim de semana chega com Zé Ramalho e Geraldo Azevedo nesta sexta (27), no Classic Hall, em Olinda, para show da turnê “Oitentação”.

Já no sábado (28) vai ter pagode do Sorriso Maroto, no Pernambuco Centro de Convenções, Sambinha do Chacon, com Raphaela Santos, entre as atrações, no Poço da Panela e à noite vai rolar Pitty no Classic Hall.

Destaque do sábado também é a edição do Festival No Ar Coquetel Molotov, no campus da UFPE, com shows de Nanda Tsunami, Fernanda Abreu, O Kannalha e Karol Conká, entre outros.

E no domingo (29) a programação segue com show de Vitor Kley, no Teatro RioMar Recife.

Lançamento do livro “Chico Science, inclassificável: imagens, cadernos e memórias”, de Maria Goretti França, e o espetáculo “O Pequenino Grão de Areia”, de João Falcão, Teatro Luiz Mendonça, também são opções para o 'findi'.

Bora?



SHOWS E EVENTOS

PC Silva - "Eu Vou Ganhar o Mundo"

Quando: quinta-feira (26), às 20h

Onde: Terra Polo Cultural - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista, Recife

Ingressos: a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @terra_polocultural

Quinta do Galo

Com a Banda Som da Terra, Nonô Germano, Marcos Santana, entre outros

Quando: quinta-feira (26), a partir das 19h

Onde: Sede do Galo da Madrugada - Rua da Concórdia, 984, São José, Recife

Ingressos: a partir de R$ 30, à venda no local e no site Bilheteria Digital

Informações: @galodamadrugada

Zé Ramalho e Geraldo Azevedo - “Oitentação”

Quando: sexta-feira (27), às 20h

Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos: a partir de R$ 80 no site Bilheteria Digital

Informações: @classichallpe

“No Passinho do Movimento”, do grupo Tintim por Tintim

Quando: sexta-feira (27), às 16h

Onde: Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa - Largo do Varadouro, s/n, Varadouro, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @tintimportintim

Karyna Gomes - “Cantar para Melhor Agir”

Quando: sexta-feira (27), às 19h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda

Ingressos: a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @casaestacaodaluz

Deepartment - 12 anos

Com os DJs D-Nox e Gui Boratto

Quando: sexta-feira (27), às 21h

Onde: Mirante do Paço - Tv. do Amorim, 75 (4º andar), Bairro do Recife

Ingressos: a partir de R$ 120 na plataforma Evenyx

Informações: @deepartmentrec



Siba

Quando: sexta-feira (27), às 19h

Onde: Alma Arte Café - Ladeira da Misericórdia, 106, Carmo, Olinda

Ingressos: a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: @almaartecafe

Baile do Forrobodó 7 anos

Com Diego Oliveira, DJ Vini, Sarah Leandro, Raphael Biazzi e Mestre Gennaro

Quando: sexta-feira (27), às 20h

Onde: Círculo Militar do Recife - Av. Gov. Agamenon Magalhães, 2807, Boa Vista, Recife

Ingressos: a partir de R$ 40 no Shotgun

Informações: @forrobodorecife

Sorriso Maroto - “Sorriso Eu Gosto no Pagode”

Quando: sábado (28), às 15h

Onde: Área Externa do Pernambuco Centro de Convenções - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos: a partir de R$ 90 no site Ingresse

Informações: @sorrisoeugostonopagode

Samba de Jorge - Última edição de 2026

Quando: sábado (28), às 16h

Onde: Bar do Amparo (Sítio Histórico de Olinda) - Rua do Amparo, 3, Amparo, Olinda

Ingressos: a partir de R$ 70 no site Bilheteria Digital

Informações: @sambadejorgeof

Sambinha Chacon

Com Raphaela Santos, Eric Land e Litto Lins

Quando: sábado (28), às 16h

Onde: Sambinha Chacon - Rua do Chacon, 365, Poço da Panela, Recife

Ingressos: a partir de R$ 90 no site Bilheteria Digital

Informações: @sambinhachacon

Turnê Pitty

Quando: sábado (28), às 20h

Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos: a partir de R$ 110 no site Bilheteria Digital

Informações: @classichallpe

Festival No Ar Coquetel Molotov

Com Nanda Tsunami, Fernanda Abreu, O Kannalha, Karol Conká, UANA, entre outros

Quando: sábado (28), às 15h

Onde: Campus da UFPE - Av. Prof. Moraes Rego, 1235, Cidade Universitária, Recife

Ingressos: a partir de R$ 120 no Shotgun

Informações: @noarcm

Batista Lima In Concert

Quando: sábado (28), às 21h

Onde: WA Convention (2º Piso) - Av. Adjar da Silva Casé, 800, Indianópolis, Caruaru

Ingressos: a partir de R$ 100 no site Bilheteria Digital

Informações: @waconvention

Feijoada do Rosa

Com Léo Foguete, Ávine Vinny, Sheldon e Marolla

Quando: sábado (28), às 16h

Onde: Mirante do Paço - Tv. do Amorim, 75 (4º andar), Bairro do Recife, Recife

Ingressos: a partir de R$ 140 via Sympla

Informações: @agenciadelux

Lançamento do livro “Chico Science, inclassificável: imagens, cadernos e memórias”, de Maria Goretti França

Quando: sábado (28), das 14h às 23h

Onde: Observatório Cultural Torre Malakoff - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife, Recife

Acesso gratuito

Preço do livro: R$ 120 (impresso); 248 páginas

Informações: @cepeeditora

Feijoada do Skilo

Com Gustavo Lins, Lipe, Júnior Santos, Samba Pra Gerar e Samba dos Traíras

Quando: domingo (29), às 14h

Onde: Arena Viva Eventos - Av. Dr. Belminio Correia, 449, Nazaré, Camaragibe

Ingressos: a partir de R$ 35 no site Bilheteria Digital

Informações: @feijoadadoskilo

Vitor Kley - “Sozinho e Bem Acompanhado: Voz, Violão e Vocês”

Quando: domingo (29), às 20h

Onde: Teatro RioMar Recife - Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife

Ingressos: a partir de R$ 72 no site Uhuu.com

Informações: @teatroriomarrecife

Clube Bela Vista 50 Anos

Com Conde Só Brega, Labaredas, Banda Lumiar, Chama do Brega, DJ Fão e DJ Ivanildo

Quando: domingo (29), às 20h

Onde: Clube Bela Vista - Av. Aníbal Benévolo, 636, Água Fria, Recife

Ingressos: a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: (81) 98767-7339

Troca de livros e histórias em quadrinhos (HQs)

Quando: Sábado (28) e domingo (29), das 14h às 20h

Onde: Espaço Geek Asiático/Shopping Tacaruna - Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro, Recife

Acesso gratuito

Informações: @shoppingtacaruna

Quintal North Way - Roda de Samba com Palco 360°

De Cara com o Samba e Samba do Bonfim

Quando: sábado (28) e domingo (29), a partir das 17h

Onde: Área Externa de Eventos do Paulista North Way Shopping - Rodovia PE-15, km 16.5, 242,Centro, Paulista

Acesso gratuito

Informações: @paulistanorthwayshopping

Natal Musical Plaza - Parque Musical de Natal

Quando: até 23 de dezembro, das 15h às 21h; de quinta-feira a domingo, em novembro; e de quarta-feira a domingo, em dezembro

Onde: Plaza Shopping (jardim externo do piso L2) - Rua Doutor João Santos Filho, 255, Casa Forte, Recife

Atrações:

Brinquedos: ingressos a partir de R$5. Gira-Gira Encantado e Balanço do Noel são gratuitos

Musicais natalinos: sábados, às 17h com acesso gratuito (mediante cadastro no local e disponibilidade de vagas)

Cineminha natalino: domingos, às 17h (com acesso gratuito mediante cadastro no local e disponibilidade de vagas)

Informações: @plazacasaforte



TEATRO

“Cinderela, a história que sua mãe não contou”, Jeison Wallace

Quando: quinta-feira (26) e sexta-feira (27), às 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antônio, Recife

Acesso gratuito mediante doação de 1Kg de alimento não perecível

Informações: @culturadorecife

“O Pequenino Grão de Areia”, por João Falcão

Quando: sábado (28) e domingo (29), às 17h

Onde: Teatro Luiz Mendonça - Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife

Acesso gratuito mediante doação de 1Kg de alimento não perecível

Informações: @culturadorecife

“Minha Estrela Dalva”, por Renato Borghi

Quando: sábado, às 20h; domingo (29), às 17h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife

Acesso gratuito mediante doação de 1Kg de alimento não perecível

Informações: @culturadorecife



EXPOSIÇÃO

"Entre Brincantes - Retratos do Carnaval do Recife", de Uenni

Com lançamento do fotolivro “Canjerê dos Pretos-Velhos na Jurema Sagrada de Pernambuco”

Quando: a partir desta quinta (26), às 19h

Onde: Galeria de Artes Corbiniano Lins/Centro Cultural Sesc Santo Amaro - Praça do Campo Santo, s/n, Santo Amaro, Recife

Visitação: de 27 de novembro de 2026 a 18 de junho de 2027; segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

Acesso gratuito

Informações: @uenni



Bienal do Barro do Brasil - “Escassez e abundância: rotas de fuga”

Quando: até este sábado (28)

Onde: Antigo galpão da Fábrica Caroá, no complexo do Armazém da Criatividade - Rua Jorn. Aníbal Fernandes, s/n, Nossa Sra. das Dores, Caruaru

Visitação: de terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 19h

Acesso gratuito

Informações: @bienaldobarro

"A Dança Matemática das Cores", de José Patrício

Quando: até este sábado (28)

Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley, 187 (3º andar da Dona Santa), Boa Viagem, Recife

Acesso gratuito

Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 15h

Informações: @amparosessenta

“Rebuliço”

Quando: até este domingo (29)

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife, Recife

A partir de R$ 5, na bilheteria do museu

Visitação: de terça-feira a domingo, das 11h às 19h

Informações: @festivaldecircodobrasil

“Territórios e Identidades”

Quando: até 5 de dezembro

Sábado, das 10h às 14h

Onde: Galeria Maurício Redig - Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, 604, térreo, Empresarial Marcela Dubeux Priori, Pina, Recife

Acesso gratuito

Visitação de segunda a sexta, das 9h às 18h

Informações: (81) 98107-1270

“Onde o céu e o mar se tocam”

Quando: até 10 de dezembro

Onde: Galeria Garrido - Rua Samuel de Farias, 245, Casa Forte, Recife

Acesso gratuito

Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 14h

Informações: @garridogaleria | @cavegaleria

Celebrar Guita Charifker

Quando: até 12 de dezembro

Onde: Casa Guita Charifker - Rua Saldanha Marinho, 206, Amparo, Olinda, PE

Acesso gratuito

Visitação às sextas e sábados, das 14h às 18h

Informações: @casa.guita

"Selva e Silva", de Roberto Ploeg

Quando: até 19 de dezembro

Onde: Instituto Ploeg - Rua da Santa Cruz, 190, Boa Vista

Acesso gratuito

Visitação às terças, quartas, sextas e sábados, das 9h às 16h; quintas-feiras, das 9h às 17h

Informações: @atelier_ploeg // @institutoploeg

"Degas/Borges" no Instituto Ricardo Brennand

Quando: até 10 de janeiro de 2027

Onde: Pinacoteca do Instituto Ricardo Brennand – Rua Mário Campelo, 700, Várzea, Recife

A partir de R$ 30, na bilheteria do Instituto Ricardo Brennand

Visitação: de terça e quarta, das 13h às 17h; quinta a domingo, das 10h às 17h

Informações: @institutorb

“Ecótono”

Quando: até 29 de janeiro de 2027

Onde: Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife, Recife

Acesso gratuito

Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 18h

Informações: @artepluralgaleria

“B 612 – Carta para viajantes: uma jornada com O pequeno príncipe”

Quando: até 28 de fevereiro de 2027

Onde: Instituto Marcos Hacker de Melo - Av. Domingos Ferreira, 258, Boa Viagem, Recife

A partir de R$ 25 no site Megapass

Visitação: de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h; sábados, das 10h às 20h; domingos, das 10h às 18h

Informações: @institutomarcoshackerdemelo

CINEMA

Cine Apipucos - programação do fim de semana

Quando: de sexta-feira (27) a domingo (29)

Onde: Parque de Apipucos, Recife

Acesso gratuito

Informações: @parqueapipucosoficial



Filmes/Horários:

Quinta-feira (26), às 19h - “Infiltrado na Klan” (2018)

Sexta-feira (27), às 19h30 - “Antes do Pôr-do-Sol” (2004)

Sábado (28), às 18h - “Abracadabra” (1993)

Domingo (29), às 16h30 - “Viva - A Vida é Uma Festa” (2017)



“Entrando Numa Grande Fria”

Henry Focker (Skyler Gisondo), filho de Greg (Ben Stiller) e Pam (Teri Polo), decide se casar com Olivia Jones (Ariana Grande), uma mulher obstinada e forte que parece não combinar nada com ele. O noivado desperta desconfiança e movimenta a dinâmica da família, reunindo veteranos da franquia e novos personagens em meio a situações cômicas de choque de gerações e personalidades.

Direção: John Hamburg

“Enfeitiçadas: Bem-Vindos A Hexe”

Billie, uma adolescente impulsiva e fora do comum, descobre habilidades mágicas secretas. Quando esses poderes são revelados, ela embarca em uma aventura para além dos subúrbios, rumo a um vasto reino de bruxas chamado Hexe. Unida à sua cautelosa mãe, Alice, Billie enfrenta desafios e desvenda segredos de família que podem mudar para sempre o mundo mágico das bruxas.

Direção: Josie Trinidad, Jason Hand, Fawn Veerasunthorn

“Dona Onete - Meu Coração Neste Pedacinho Aqui”

Professora, militante e guardiã de saberes amazônicos, Dona Onete se tornou uma estrela da música aos 72 anos, mas sua história começou muito antes. Neste documentário filmado entre rios e matas do Pará, Onete canta os banzeiros, os botos e os sabores da floresta com humor e sabedoria em uma celebração da Amazônia viva que pulsa em sua voz.

Direção: Mini Kerti



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