Depois de uma redução, "Coração Acelerado" estabiliza a audiência e retoma os números musicais

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“Coração Acelerado” começou tratando o sertanejo como um gênero apreciado de Norte a Sul. Errou. A novela foi rejeitada tanto em São Paulo (menos) quanto no Rio (bastante), os dois principais centros do país e onde a medição de audiência é levada mais em conta pelas agências de publicidade. A novela patinava abaixo dos 20 pontos, enquanto o horário das sete costuma exigir em torno de 23 pontos.



Com a saída dos números musicais, vistos como fora de contexto nos grupos de discussão, o foco foi para os romances, principalmente nos amores de Agrado (Isadora Cruz), o que fez os números do Kantar Ibope se estabilizarem entre 23 e 25 pontos.

Uma vez que a direção da emissora ficou mais calma e o prestígio da mocinha foi estabelecido, os números musicais estão de volta. Mas com o rumo corrigido. Agora, a história não para cada vez que alguém sobe no palco. As apresentações passaram a fazer parte da narrativa, com drama permeando os shows, passando a ser usado para aumentar a carga emocional nas relações dos personagens. Isso gerou até mesmo um aumento no engajamento no TikTok.



O risco agora é que a demora de consolidar o casal principal, feito por Agrado e João Raul (Felipe Bragança), acabe enfraquecendo muito a posição do mocinho. Até porque, ele não é um mocinho carismático. Ele mostra pouca atitude e, mesmo que tenha ganhado um pouco mais de consistência, ainda é um tanto passivo e carece de força dramática. Ainda mais diante de parceiras como Isadora Cruz e Isabelle Drumond, que faz a neurastênica Naiane de forma bem convincente.



Entre as tramas paralelas, a parceria entre Agrado e Eduarda (Gabz) está ganhando força nessa fase. Duda está envolvida em dois pontos de tensão. O primeiro é o amor não correspondido que sente por Leandro (David Junior), namorado da parceira de palco – esta semana, inclusive, Leandro e Eduarda viajarão sozinhos, depois que ela revelou seus sentimentos a ele.



O outro é a descoberta da doença terminal da mãe Valéria (Naruna Costa) – que sempre a rejeitou. Agora, resolveu reaproximar Duda e Sol (Alice Leão), para que a filha rejeitada cuide da filha protegida após sua morte. É uma história pesada para o horário das sete, mas que tem sido tratado com discrição pelas autoras Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento.



Agora que o casal engrenou aos olhos do público, a audiência se estabilizou, a tendência é que a história fique girando em torno do mesmo ponto. Os núcleos estão voltados para a trama central, seja através dos negócios dos shows, da gravadora ou de eventos em torno dos protagonistas e antagonistas. Com a exibição dos jogos da Copa (a Globo transmite cerca de 55 jogos) desde o início da tarde até a noite, por diversas vezes os capítulos serão adiados. Não é mesmo hora de mexer muito nas produções.

“Coração Acelerado” – Globo, 19:40 h.

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