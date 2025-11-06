"Coração Acelerado", próxima novela das sete da Globo, vai ao ar em janeiro de 2026

A- A+

Com inúmeros hits emplacados, shows espalhados por prefeituras de todo o país e movimentando um mercado milionário, o sertanejo é um universo de alta lucratividade.



E não à toa, a Globo tem insistido em garimpar uma fatia generosa desse filão. Após a série “Rensga Hits”, o programa “Viver Sertanejo” e a produção documental “Vida de Rodeio”, a emissora dá um passo ainda maior dentro desse mundo a partir do ano que vem.



Em janeiro, o canal estreia a novela sertaneja “Coração Acelerado”, que ocupará a faixa das sete.



A comédia romântica musical criada e escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento transforma o universo sertanejo em palco para uma história de amor, identidade e potência feminina. “‘Coração Acelerado’ traz a energia atual do gênero sertanejo, o universo musical mais popular do Brasil.



A novela terá, em sua sonoridade, a cara do centro-oeste, Goiás, suas palavras, seus ritmos, sua cultura contemporânea.



O público pode esperar uma viagem sonora de lembranças e paixões, conduzida por uma trilha romântica, com boas surpresas, além da memória dos clássicos sertanejos”, adianta o diretor artístico, Carlos Araujo.



Feminejo

A obra aborda a força das mulheres no universo da música sertaneja a partir da história de Agrado Garcia, papel de Isadora Cruz, uma cantora e compositora talentosa que batalha para conquistar uma carreira de sucesso.



Quando criança, no concurso de uma rádio do interior de Goiás, Agrado conhece João Raul, de Filipe Bragança, um menino que, assim como ela, sonha em ser cantor.



Os dois decidem apresentar juntos uma composição de Agrado, mas ela acaba precisando abandonar o concurso. Antes de partir, deixa com João Raul sua medalhinha de Santa Cecília e fica com uma pulseira com as iniciais do menino.



Os dois se desencontram e os anos passam. “A ideia de fazer uma novela focada na música sertaneja veio da minha paixão pela história popular, porque identifico o sertanejo como o gênero mais parecido com novela no universo da música.



Amor e romance

As canções sempre contam uma história de amor, falam de sentimento, são populares, comunicam imediatamente. Eu tinha uma certa fascinação por isso”, aponta a autora Izabel de Oliveira.



Mais tarde, João Raul se torna um grande astro sertanejo e usa suas redes sociais para procurar a garota do seu passado. A publicação causa um alvoroço na internet, principalmente porque atinge a influenciadora digital Naiane Sampaio, de Isabelle Drummond, com quem o cantor tinha um romance.



Em meio à revolta de Naiane, o destino dá um jeito de juntar os caminhos de João Raul e Agrado Garcia novamente, sem que ele saiba que ela é a menina a quem tanto procura. A partir desse encontro, conflitos que atravessam gerações vêm à tona e conectam de formas diferentes os personagens da trama.

“Essa é uma história romântica e feminina, levada pelas mulheres. A trama traz um sertanejo mais moderno, mostra um Centro-Oeste pujante”, detalha Maria Helena Nascimento.



Com gravações ainda em fases iniciais, a produção reunirá atores com participações especiais do universo musical, artistas consagrados e novos talentos do sertanejo, compondo um mosaico sonoro que dialoga com diferentes gerações e estilos.



Recentemente, o personagem João Raul, cantor sertanejo vivido por Bragança, já teve o seu primeiro encontro com o público antes mesmo da estreia.



Uma cena especial da novela foi gravada durante o show real das cantoras Maiara e Maraisa em Crixás, em Goiás. A dupla e o astro sertanejo da trama subiram juntos no palco e apresentaram em primeira mão a música “Fora do Compasso”, faixa inédita composta e gravada especialmente para a novela.



"Foi uma experiência inesquecível, afinal, não é todo dia que se grava em estúdio com a maior dupla sertaneja do Brasil atualmente”, celebra o ator.



SERVIÇO

“Coração Acelerado” - Estreia em janeiro de 2026.

