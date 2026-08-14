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NOVELAS "Coração Acelerado": O que esperar no último capítulo da novela O desfecho de Zilá (Leandra Leal) promete surpreende o público

O último capítulo de "Coração Acelerado" vai ao ar nesta sexta-feira, 14, e promete desfechos importantes para os personagens da novela. Entre os acontecimentos previstos está o casamento de Eduarda (Gabz) e Leandro (David Junior), que formam uma família ao lado da pequena Nicole (Rafa Machado) e de Sol (Ana Alice Rocha dos Santos).

A cerimônia será um dos momentos centrais do capítulo final. Eduarda aparece vestida de noiva e emociona quem acompanha o casamento, especialmente Agrado (Isadora Cruz), amiga que esteve ao seu lado ao longo da trama.

Durante a celebração, Leandro se declara à cantora: "Eduarda Rosa, eu te aceito como minha esposa, prometo te amar e te respeitar todos os dias da minha vida."

O desfecho de Zilá (Leandra Leal) promete surpreender. A vilã se colocou no lugar da irmã, Janete (Leticia Spiller), ao se entregar a Jean Carlos (Ricardo Pereira). A decisão, tomada em um momento de heroísmo e arrependimento, teve consequências graves para a personagem, que sofreu um acidente e ficou entre a vida e a morte.

Por fim, Zilá aparece em um retiro espiritual. A cena indica uma mudança de postura da personagem.

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