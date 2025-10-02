"Coração de Lutador": filme que pode representar guinada na carreira de The Rock estrea no Brasil

A- A+

“Coração de Lutador - The Smashing Machine” chega nesta quinta-feira (2) às salas de cinema do Brasil, contando a história real do campeão de MMA Mark Kerr. No entanto, as atenções do público e da mídia se voltam para o filme por conta de outro nome de peso: The Rock.

O ator e ex-lutador, que trocou a alcunha dos ringues pelo nome de batismo, é o protagonista do novo longa-metragem dirigido por Benny Safdie, co-diretor de “Joias Brutas”. Popular pelas comédias e filmes de ação, Dwayne Johnson tem a oportunidade de, pela primeira vez, interpretar um personagem dramático.

Ao falar sobre a experiência no filme em entrevista à revista Vanity Fair, o ator confessou que hesitou em aceitar o papel. “Fazia muito tempo que eu não vivenciava esse medo, eu estava assustado em aceitar e pensava: 'Não sei se consigo fazer isso. Será que dou conta?’”, disse.

Após vencer o receio inicial, The Rock mergulhou em uma intensa preparação para viver o personagem. Apesar de sua experiência nos esportes, o astro encarou um treino para aprender aspectos específicos do MMA. Além disso, ele revelou que chegava a passar “de três a quatro” horas diárias na sua caracterização, que envolveu maquiagem, peruca e 14 próteses faciais e corporais, com o objetivo de ficar fisicamente mais parecido com o personagem.



Oscar

O resultado de tanto empenho pode dar ao ator de 53 anos sua primeira indicação ao Oscar, representando uma mudança e tanto na carreira. Produzido pela A24, “Coração de Lutador” foi recebido com entusiasmo no Festival de Veneza, sendo aplaudido durante 15 minutos pelo público. Benny Safdie saiu de lá com o Urso de Prata de Melhor Direção, o que alavanca a campanha do longa nos principais prêmios da temporada.



A produção aborda a trajetória de ascensão e queda de Mark Kerr, que foi um dos grandes nomes do esporte nas décadas de 1990 e 2000, sendo duas vezes campeão do UFC. A obra é inspirada no documentário homônimo lançado pela HBO em 2020.



Batalha pessoal

Para além das lutas e das vitórias nos octógonos, o longa explora as batalhas pessoais profundas travadas pelo atleta, incluindo a dependência de opióides. O esportista, que sobreviveu a uma overdose em 1999, participou ativamente da criação do filme, assinando como co-roteirista ao lado de Safdie.



Dwayne Johnson reencontra Emily Blunt, sua parceira de cena em “Jungle Cruise” (2021), projeto que deu início à amizade entre os dois. Ela interpreta Dawn Staples, então namorada de Kerr, com quem vive uma relação cheia de percalços.



Em Veneza, antes da sessão de estreia, o ator fez questão de agradecer à atriz. “Essa transformação não teria acontecido sem a minha melhor amiga, que estava lá para me apoiar e encorajar”, disse à plateia.



O elenco traz ainda alguns lutadores, que dão vida aos oponentes de Kerr. Nomes conhecidos das artes marciais, como Ryan Bader, Bas Rutten, Oleksandr Usyk e o brasileiro Roberto Cyborg Abreu, encaram a experiência de atuação. O diretor buscou aproximar as cenas das lutas reais, buscando fidelidade em cada golpe, queda e movimento representados.

Veja também