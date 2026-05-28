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EX-BBB Coração de Samira e milhões de seguidores: quem é o youtuber famoso que estaria ficando com a ex-bbb Ex-participante do reality teria engatado romance com influencer, mas ainda mantem relacionamento de forma reservada

Ao que parece, um novo romance está rolando mesmo. E é entre Samira Sagr e Christian Figueiredo. Fato é que não é de agora que a ex-participante do BBB 26 e o influencer aparecem juntos nas redes, mas foi um encontro mais íntimo, digamos, em que ele até dá comida japonesa na boca da modelo, que motivou as muitas especulações sobre o assunto. Pois bem, de acordo com o jornal Extra, o envolvimento não seria apenas aparência e, sim, estaria acontecendo de verdade.

O influnciador e a ex-bbb estão cada vez mais próximos - Foto: Redes Sociais / Reprodução

Desde que deixou o reality show da TV Globo em abril deste ano, a modelo gaúcha tem sido vista com frequência ao lado do youtuber, sempre gerando uma montoeira de comentário. “Eles estão juntos?”, perguntava uma pessoa no Instagram após um vídeo em que eles aparecem juntos.

Samira + Christian Figueiredo (aquele youtuber)



SHIPAM OU NÃO? #bbb26



comenta aí pic.twitter.com/Vf4qhwTrpv — Teka (@tekamaria20) April 16, 2026

No último registro dos dois, a ex-BBB aparece em momentos de intimidade com Christian, embalada pela música "Karma", de Taylor Swift. As interações entre os dois em outras publicações incluem emojis de coração da parte de Samira e curtidas. O romance, entretanto, tem sido mantido de forma reservada nesta fase inicial.

Esse novo momento pessoal de Christian surge poucos meses após o encerramento do seu casamento de quase oito anos com Priscila D'Avila, conhecida como Zoo. O anúncio da separação, feito em janeiro de 2026, foi cordial e explicado pelo desejo de ambos em explorar novos caminhos. Juntos, eles tiveram dois filhos: Gael, de 6 anos, e Nikki, de 4 anos.

Atualmente, Christian tem consolidado ainda mais sua carreira nas redes sociais. Natural de Blumenau (SC), ele começou a se envolver com conteúdo digital em 2010, aos 15 anos, com o canal “Eu Fico Loko”. O sucesso de seus vlogs e vídeos de humor foi tanto que ele conquistou o Botão de Diamante do YouTube com mais de 10 milhões de inscritos ainda em 2018. Hoje, ele tem o mesmo número no Instagram também.

A partir do sucesso nas redes, Christian lançou livros, uma cinebiografia, além de atuar em podcasts.

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