A- A+

Show Coral de fãs saudosos prestigia primeiro show da tour de RBD no Brasil RBD ganhou fãs brasileiros após o sucesso da novela mexicana Rebelde, exibida no SBT entre os anos de 2004 e 2006

O grupo mexicano RBD inicia, nesta quinta-feira (9) o primeiro show da 'Soy Rebelde Tour' no Brasil. Prestigiando a banda no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, o público faz coro em todas as músicas que embalaram a adolescência nos anos 2000.

RBD ganhou fãs brasileiros após o sucesso da novela mexicana Rebelde, exibida no SBT entre os anos de 2004 e 2006.

Famosos como Juliette, Pocah, Camilla de Lucas e Brunna Gonçalves postaram conteúdo sobre a ida ao show tão esperado nas suas redes sociais.

Não eram apenas fãs que estavam na expectativa para o evento. Com roupas das cores da bandeira brasileira, os cantores embarcaram no sentimento de saudade do público. A cantora Anahí comentou, no palco, que finalmente voltou para casa ao encerrar a música "Salvame".

Veja também

TEATRO Festival Recife do Teatro Nacional: edição tem início no próximo dia 16; confira programação