A- A+

MÚSICA Coral do Movimento Pró-Criança recebe homenagem na Câmara Municipal do Recife Grupo se apresenta nesta terça-feira (18), com participação de Cristina Amaral

Fundado pelo professor e regente Otávio Góes no ano de 2005, o Coral do Movimento Pró-Criança completou 18 anos de existência. Uma homenagem, com direito a apresentação, será realizada na Câmara Municipal do Recife nesta terça-feira (18), às 19h.

A homenagem será concedida por iniciativa da vereadora Professora Ana Lúcia (Republicanos), presidente da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esportes e Vice-presidente da Comissão dos Direitos das Mulheres. A apresentação terá participação especial da pianista Rachel Casado e da cantora e compositora Cristina Amaral.

O coral é formado por crianças e adolescengtes de 7 a 18 anos de idade do Grande Recife, que são atendidos pelo Movimento Pró-Criança. Atualmente, o grupo conta com 40 integrantes, sob a regência e orientação do Maestro Otávio Góes.



Ao longo de 18 anos, o coral dividiu o palco com artistas locais, como Nando Cordel, Spok, Carol Levy e Nonô German. Com o projeto “Caixa de Natal”, cantou na companhia de nomes como Lucy Alves, Elba Ramalho, Lenine, Ivan Lins e Guilherme Arantes.

Veja também

RÚSSIA Rússia acrescenta escritor Boris Akunin em lista de 'terroristas e extremistas'