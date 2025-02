"Coral", mais recente álbum de Zé Manoel, ganha edição em vinil pela Rocinante Três Selos

A- A+

O cantor, pianista e compositor pernambucano Zé Manoel acaba de lançar “Coral”, seu mais recente álbum, em uma edição especial, em vinil. O long play 180g transparente chega através do selo Rocinante Três Selos e está disponível exclusivamente no site www.rocinantetresselos.com, a partir desta terça (4).

“Coral”, que teve produção musical de Bruno Morais, foi lançado no ano passado e figurou entre os 50 melhores discos de 2024, segundo a Associação Paulista de Críticos de Arte - APCA.

O álbum tem 11 faixas e transita por uma diversidade de sonoridades e influências, conectando a música afro-brasileira, nordestina e contemporânea.

Neste novo trabalho, Zé Manoel conta com as colaborações de Alessandra Leão, Luedji Luna, Liniker, Arthur Nogueira, Caetana, Isadora Melo e Rafaela da Silva, alguns cantando no disco, outros, na parceria em composições, como é o caso de Liniker em “Deságuo para Emergir”.

O nome “Coral” surgiu de um sonho de Zé Manoel com Dorival Caymmi.

"Tanto a palavra quanto a melodia vieram por Caymmi, que sonhei que cantava ‘Coraaal…’. Fiquei pensando no que ele queria me dizer, e entendi que, se Dorival estava me dando essa canção, não era para eu fazer o que ele faria, porque não sou Caymmi – era para fazer do meu jeito".

Sobre o lançamento de “Coral” em vinil, Zé Manoel considera que o formato físico representa o registro único de um momento:

"Um disco é como um álbum de fotografias, um filme que vai ficar registrado. Enquanto eu fizer música, vou fazer álbuns", afirma o artista.





