A- A+

recife Coral do Movimento Pró-Criança se apresenta no Teatro do Parque; veja como participar O espetáculo gratuito "Seguindo o caminho da música em direção ao futuro" é fruto de um projeto aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura

O coral do Movimento Pró-Criança tem apresentação marcada para o dia 8 de agosto, às 18h, no Teatro do Parque, no bairro da Boa Vista, área central do Recife.

O espetáculo "Seguindo o caminho da música em direção ao futuro" é fruto de um projeto aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura. O objetivo é contribuir com o processo de transformação através da formação em introdução musical, incentivando a sociedade ao acesso à cultura como ferramenta de inclusão social.

A apresentação, inclusive, vai ser gratuita. Para participar, basta reservar os ingressos no Sympla. No dia do espetáculo, quem tiver interesse também poderá contribuir com alimentos não perecíveis. A doação, no entanto, não é obrigatória.

Espetáculo

Além das crianças e jovens do projeto, o espetáculo conta com a participação da cantora e compositora pernambucana Cristina Amaral, sob a regência do maestro Otávio Góes.

No repertório, que passeia do forró à música erudita, canções como A Paz, de Gilberto Gil, a alegria do Balão Mágico em Super Fantástico, o Xote das Meninas, do Rei do Baião Luiz Gonzaga, a composição de Braguinha, As Pastorinhas, e o cântico católico dedicado à Sagrada Eucaristia Panis Angelicus (Pão dos Anjos),

Também estão previstas apresentações de percussão, dança, cordas e flauta doce com os beneficiários que participam do projeto. Direção, roteiro e cenografia são de Saulo Aleixo.

Coral do Movimento Pró-Criança se apresenta no Teatro do Parque. - Foto: Luigi March/MPC

O projeto "Seguindo o caminho da música em direção ao futuro" potencializa e desenvolve habilidades como a autodisciplina, a concentração, a memória e a sensibilidade dos alunos.

Através de novos meios de acesso à cultura e uma ação formativa, o projeto permite também um estudo teórico e prático, além de direcionar estes jovens para a profissionalização através da arte.

Projeto social

A ação faz parte de um projeto social do Movimento Pró-Criança, com turmas de cursos gratuitos voltados para o canto coral, com duração de um ano. As inscrições para essas aulas são contínuas e devem ser feitas presencialmente na Unidade dos Coelhos, no bairro da Boa Vista.

As aulas são ministradas por professores qualificados e experientes, que utilizam metodologias lúdicas e participativas, visando o desenvolvimento artístico, cognitivo, afetivo e social dos participantes. Serão atendidos cerca de 250 beneficiários, com idade entre 07 e 17 anos, que devem estar cursando a rede pública de ensino.

Coral do Movimento Pró-Criança se apresenta no Teatro do Parque. - Foto: Luigi March/MPC

Atuação do Movimento Pró-Criança

O Movimento Pró-Criança é uma organização sem fins lucrativos que atua na transformação social de crianças e adolescentes em vulnerabilidade na Região Metropolitana do Recife desde 1993.

São oferecidas atividades nas áreas da educação, saúde, cultura, esporte e preparação para o mundo do trabalho. Ao todo, mais de mil crianças e adolescentes são beneficiados anualmente. Este trabalho só é possível através do apoio de parceiros públicos e privados



Serviço:

Seguindo o caminho da música em direção ao futuro

Apresentação do Coral do Movimento Pró-Criança

Local: Teatro do Parque

End.: R. do Hospício, 81 - Boa Vista, Recife - PE

Informações: (81) 99670.4857

Data: 8 de agosto, às 18h

Ingressos gratuitos, no Sympla

Haverá arrecadação de alimentos não perecíveis (não obrigatória)

Veja também

DESENHO ANIMADO Bob Esponja autista? Veja o que diz Tom Kenny, dublador original do personagem