Coral Tutti Choir Brasília apresenta música sacra, nesta sexta (28), em Olinda. Veja onde

O Mosteiro de São Bento, em Olinda, abre as portas para a sonoridade da música sacra, nesta sexta (28), a partir das 19h30, com a apresentação única e gratuita do grupo Tutti Choir Brasília. Essa é a primeira vez que o coral aporta no Nordeste ao longo desses seis anos de trajetória focada na arte erudita. A classificação é livre para todas as idades e terá duração de cerca de um hora.





Repertório clássico

Para o espetáculo desta noite, o público pode esperar a força e a beleza de diversos clássicos, incluindo o repertório de compositores brasileiros como Camargo Guarnieri, que este ano completa 30 anos de falecimento, além de outros compositores brasileiros, como Heitor Villa-Lobos e o norte-americano Ralph Manuel, que morou no Recife por mais de 20 anos. De Guarnieri, será apresentada a Missa Diligite, com orquestra de cordas, solistas e órgão.

Segundo o maestro à frente do grupo e organizador da turnê, Daniel Souto de Moraes, os integrantes já realizaram diversas apresentações na Europa e nos Estados Unidos, além de passagem por várias cidades brasileiras. “E dessa vez, escolhemos o Nordeste, porque não tínhamos tido a oportunidade de estarmos sentindo todo esse calor humano que tem aqui em Pernambuco e podermos fazer essa troca de musicalidade”, anuncia.

Ainda segundo o maestro, o repertório foi baseado no local de realização do concerto. “Estaremos cantando no Mosteiro e lá possui uma igreja tradicional e histórica. Vamos apresentar somente músicas sacras”, reforça. No roteiro, também estão arranjos de Beethoven e de outras peças estrangeiras. “As outras coisas são surpresa”, finaliza Daniel Souto.



Trajetória do grupo

O Tutti Choir Brasília traz 50 cantores e 11 instrumentistas na orquestra. O coro é formado por homens e mulheres, de faixas entre 19 e 85 anos. Entre eles, estão brasileiros e, atualmente, também tem integrantes de outros países, como França e Singapura. As vozes do coro contam com sopranos, contraltos, tenores e baixos. Os instrumentos utilizados no concerto do Mosteiro serão violinos, violas clássicas, violoncelos, contrabaixos e órgão.

Para quem não conhece, a história do grupo começou em 2016 na participação no concerto de uma première da obra brasileira a “Missa de Alcaçus”, de Danilo Guanais. O espetáculo ocorreu em maio de 2017, no palco do Carnegie Hall, em Nova Iorque. Já no ano seguinte, seguiram em turnê, passando por lugares como Frankfurt, na Alemanha, cantando com outros dois coros que divulgam a música brasileira naquele País. Em Praga, na República Tcheca, participaram do On Stage in Prague, projeto da Interkultur, juntamente com outros coros de outras cidades da Europa.

Amanhã no IRB

Para além do Mosteiro de São Bento, a turnê Tutti Choir segue com mais uma apresentação, exclusiva para convidados, no Instituto Ricardo Brennand, na Várzea, sábado (29), a partir das 16h. A apresentação, que terá duração de cerca de um hora, é baseada em um tributo a grandes ícones da música brasileira: Caetano Veloso, Gilberto Gil e Milton Nascimento. A instrumentação do concerto contará com violão, percussão, contrabaixo e teclado.

SERVIÇO:

Turnê Tutti Choir Brasília

Quando: sexta (28), a partir das 19h30

Local: Mosteiro de São Bento (rua de São Bento, s/n, Varadouro, Olinda)

Acesso gratuito

Classificação livre

