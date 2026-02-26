A- A+

LANÇAMENTO Cordel do Fogo Encantado lança single "Palavras para Colorir o Céu" e inicia nova fase A faixa chegou às plataformas digitais nesta quinta (26), com a participação da multiartista Maria Flor, que vem acompanhando a banda em seus recentes shows

A banda pernambucana Cordel do Fogo Encantado botou no ar, nesta quarta (26), o single “Palavras para Colorir o Céu”, marcando mais um capítulo do retorno do grupo ao circuito musical brasileiro.

A composição é assinada por José Paes de Lira (Lira), Clayton Barros e Emerson Calado. A gravação reúne, além do elenco do Cordel – Nego Henrique, Emerson Calado e Rafa Almeida (percussão e coros), Clayton Barros (violões e vocais) e Lira (voz) –, Katu Hai no sintetizador e Maria Flor na voz.

O lançamento reforça o movimento iniciado em setembro de 2025, quando o grupo voltou aos palcos em apresentações no Mimo Festival, com shows realizados em Olinda (PE) e São Paulo (SP) após um período de pausa.

Segundo Lira, a criação da música ocorreu em diálogo direto com o público ao longo das primeiras apresentações da nova fase.

“Terminamos essa canção com a ajuda do público, nestes últimos shows que fizemos, desde a retomada, que, inclusive, levaram o nome da música. Ela marca nosso retorno ao diálogo e à relação próxima e calorosa com o público, que é vital para o processo de criação da banda. A gente só sabe compor assim, a partir desse encontro e no processo do espetáculo”, afirma.

O artista também destaca a importância da presença feminina no trabalho recente do grupo e celebra a colaboração de Maria Flor.

“Sempre sentimos necessidade de assegurar vozes femininas ao Cordel. É importante no sentido harmônico, para a interpretação das músicas. Dividir os microfones da retomada com Maria Flor foi um ótimo presságio.”

Para ele, a cantora acrescenta novas camadas de experimentação e aproxima o projeto de outras linguagens e gerações.

“Palavras pra Colorir o Céu” inaugura a sequência de lançamentos do Cordel desde o álbum “Viagem ao Coração do Sol”, de 2018.

O trabalho mantém a identidade sonora marcada por percussões intensas, cordas e poesia declamada — elementos que sustentam a idade e reconhecimento do grupo.

A nova etapa, segundo Lira, não se limita ao single. O músico adianta que o conjunto já trabalha na continuidade do repertório que deve integrar o quinto álbum de estúdio da banda.

* Com informações da assessoria



