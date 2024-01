A- A+

TEATRO ''Cordel Operístico Lua Alegria'' homenageia Luiz Gonzaga no Janeiro de Grandes Espetáculos Idealizado pelo poeta Paulo Matricó, o espetáculo enaltece a vida e obra do Rei do Baião

Em homenagem a um dos mais importantes artistas da música popular brasileira, Luiz Gonzaga, o poeta, pesquisador e cantador Paulo Matricó traz o seu espetáculo para Recife, no dia 20 de janeiro, no Teatro do Parque. Com o ''Cordel Operístico Lua Alegria'', ele enaltece a vida e obra do Rei do Baião como uma figura representativa e de legado eterno.

''A gente precisa falar sempre de Luiz Gonzaga. Ele é eterno pela sua representatividade cultural, importância na música, legado das obras e das parcerias que perduram'', afirmou Paulo.

Nascido no Sertão pernambucano, em Tabira, o cordelista compartilha com o Gonzaga além das origens sertanejas, a forma de expressar e dividir com o público o cotidiano através da arte, estimulando a aproximação, entendimento e produção da linguagem popular. Assim, com o seu novo show, Paulo Matricó está circulando o Estado de Pernambucano dentro da programação da 30ª edição do Janeiro de Grandes Espetáculos, em parceria com o Sesc Pernambuco e incentivo do Funcultura.

O espetáculo, que já passou por Garanhuns e Goiana nessa última semana, ainda tem quatro destinos: Recife, Petrolina, Jaboatão dos Guararapes e Caruaru. A temporada de shows de Paulo Matricó oferece também workshops de literatura de cordel sobre a história do cordel, principais autores e referências, construção de narrativa, processos criativos, declamações e leituras. Serão até 30 participantes por turma e as inscrições acontecem nas unidades do Sesc que sediarão o projeto.

A primeira homenagem de Paulo para Luiz Gonzaga, também conhecido como Velho Lua, foi com a produção de um livro-cordel chamado ''Luiz Lua Alegria'', publicado na primeira bienal do livro de Brasília em 2012. A partir dessa publicação, o artista se inspirou para transformar a obra em um espetáculo, criando o ''Cordel Operístico Lua Alegria''.

''Quis fazer uma homenagem a ele, mas de uma forma diferente dos tributos já realizados. Temos uma narrativa própria, autoral, que conta o caminho de Luiz saindo do Nordeste para conquistar o mundo, mostrando vida e obra'', explica o autor.

O espetáculo tem duração média de 1h, é dirigido por Luiz Manuel, com produção geral de Pedro Castro. Ele é dividido em três atos costurados por trilha musical executada ao vivo. No palco, voz, sanfona, violoncelo, viola, percussão e flauta acompanham a narrativa, que, por vezes, se conectam a algumas das mais conhecidas músicas cantadas por Gonzaga. Além de Paulo Matricó e Elis Mariana, sua filha, como intérpretes, mais cinco músicos compõem a peça, que aposta nas projeções de xilogravuras e imagens como cenário.

Sobre Paulo Matricó

Poeta e cantador de Tabira, Sertão de Pernambuco. Lançou os CDs Outro Verso (com Manassés de Sousa), Junho Também, Em Cantoria (também espetáculo), Maria Pereira (ritmos brasileiros e pop europeu), Forrozeio (concerto), Paulo Matricó em Canto do Sertão, Matricó no Pé de Serra, Claro – O Coração no Cerrado (com Ocelo Mendonça, Genaro e Dércio Marques em DVD) e Lavradores. Realizou turnê em 30 cidades alemãs, em Birgminghem (Inglaterra), no Café Hann, em Koblenz e Harmonie (Bonn), transmitido pela TV alemã SWR e representou o Brasil na Espanha com concertos e ministrando oficinas de forró.



No Brasil, participou do Projeto Seis e Meia, com Xangai. Lançou o livro-cordel Luiz Lua Alegria. Participou do Programa SR BRASIL, do Rolando Boldrin. Produziu o Espetáculo Cordel Operístico Lua Alegria, na Sala Funarte. No Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo fez turnê pelo Projeto Dandô (vencedor do Prêmio Brasil Criativo – MinC). Produziu o espetáculo Ópera Cordelista Lua Alegria, pelo Funcultura | PE. Transmissão do Especial do DVD Claro Coração do Serrado, pela TV Universitária. A Rede Globo Nordeste apresentou o especial Ópera Cordelista Lua Alegria na grade da emissora. Atualmente, Paulo Matricó faz ponte artística em cidades da Europa, sendo uma forte referência no cenário musical, presença em importantes palcos e festivais do Recife, Caruaru, Gravatá, Garanhuns e Circuito do Frio.

Serviço

Espetáculo Cordel Operístico Lua Alegria

Onde: Teatro Dona Amélia (Sesc Petrolina) - Rua Dr. Pacífico da Luz, nº 618, Centro

Quando: 18 de janeiro, 19h

Ingressos a partir de R$ 15

Informações: o workshop de Literatura de Cordel será de 11h (gratuito)

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife

Quando: 20 de janeiro, 19h30

Ingressos a partir de R$ 20

Onde: Cine Teatro Samuel Campelo - Praça Nossa Sra. do Rosário, 510 – Centro, Jaboatão dos Guararapes

Quando: 25 de janeiro, 19h30

Ingressos a partir de R$ 8

Onde: Teatro Rui Limeira Rosal (Sesc Caruaru) - Rua Rui Limeira Rosal, s/nº, Petrópolis

Quando: 28 de janeiro, 20h

Ingressos a partir de R$ 15

Informações: o workshop de Literatura de Cordel será de 15h (gratuito)

Veja também

BBB 24 "Termo é pejorativo", diz Wanessa Camargo sobre fala homofóbica de Davi na briga com Nizam