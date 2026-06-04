"Cordélicos", animação brasileira com Bruno Garcia e o cantor Falcão, chega aos cinemas

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“Cordélicos - A Origem do Cabra da Peste”, animação brasileira dirigida por Ale McHaddo, chega às salas de cinema nesta quinta-feira (4). O filme une ficção científica e cultura nordestina em uma aventura voltada para públicos de diversas idades.

Produzido pela 44Toons, o longa-metragem deriva de um projeto antigo de Ale. Começou como curta-metragem, em 2007, e chegou a virar série em 2022. Agora, a diretora paulista expande esse universo, que nasceu de sua admiração pelo Nordeste.

A premissa de “Cordélicos” é acompanhar um bando de cangaceiros que viaja por acidente até o ano de 3333. Encontrando um Nordeste distópico, eles precisam enfrentar o alienígena-mutante Cabra da Peste. O filme conta a origem do temido vilão, misturando humor, ação e brasilidade.

Para Ale McHaddo, a ideia da trama não é tão diferente do que os cordelistas já fazem há um bom tempo. “Eu mesma já li muito cordel de cangaceiro com extraterrestre. Sempre quis fazer uma coisa antropofágica, de engolir a cultura internacional e devolver com nosso sotaque. Acho que não há nada melhor para fazer isso do que com o cordel. Para mim, não há dúvida que a cultura mais forte do Brasil está no Nordeste”, aponta a cineasta, em entrevista à Folha de Pernambuco.



O time de vozes originais da produção traz vários nomes nordestinos. A baiana Raissa Xavier, que atualmente está no ar na novela “A Nobreza do Amor”, dá voz à cangaceira Bonita. A atriz compara a animação ao cordel, por tratar da história do cangaço de maneira lúdica.

“O Nordeste sempre precisou batalhar muito para se colocar no mundo. Acho importante trazer esse pedaço da nossa história de um jeito leve e engraçado para o público jovem, para que ele possa se orgulhar dela”, exalta Raissa.

Bruno Garcia, que interpreta o Capitão Rocha, ressalta que a animação costuma ser a porta de entrada do audiovisual na vida de muitas pessoas. “Todos nós passamos nossas infâncias amando os desenhos animados. Ter uma animação nacional, tratando de temas absolutamente brasileiros, é uma vitória”, celebra o ator pernambucano.

O cantor cearense Falcão encarou pela primeira vez a experiência de emprestar sua voz para um desenho animado, dando vida ao Falcão Espacial. “Fiquei na grande expectativa de ver como é que iam me desenhar. Foi uma surpresa muito positiva, porque o boneco é muito mais bonito do que eu”, brinca o artista.

Já o também cearense Tadeu Mello conhece bem o trabalho com animação. É dele a voz em português do simpático Sid da franquia “A Era do Gelo”. No entanto, ele considera atuar como voz original mais interessante do que a dublagem. “Você coloca a sua verdadeira emoção, no tempo que você quiser, porque só depois é que eles vão desenvolver o desenho em cima do que você fez”, explica.

O paulista Felipe Mazzoni se divide entre vários personagens. “Faço o Corisco, que é um jumento, e o Tatux, ajudante do vilão, além de vários personagens secundários. Cada um tem um sotaque e uma intenção diferentes. Então, para mim, o desafio maior é a questão de registro”, aponta.

Marcelo Mansfield, que empresta sua voz para o malvado Cabra da Peste, ressalta que “Cordélicos” é capaz de agregar diferentes gerações de espectadores. “Dá para levar a criança, mas o adulto também vai se divertir. Aliás, há muitas referências que só que é mais velho vai entender. É um filme para ver em família”, defende.

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