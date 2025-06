A- A+

FAMOSOS Cordões de 2 kg, carrões e "castelo": veja a fortuna de MC Poze do Rodo Funkeiro já afirmou que os itens de maior valor na sua vida é sua família, além dos pertences como as joias que vem acumulando

Além da liberdade, MC Poze do Rodo agora já está com seus ouros de volta. Depois de deixar a prisão na semana passada, o cantor mostrou que recuperou os bens apreendidos pela Polícia Civil do Rio, em meio a acusações de apologia ao crime e suspeita de envolvimento com o tráfico. “Os ouros de papai chegou”, vibrou ele em vídeos publicados no Instagram, nos quais exibe joias que chegam a pesar cerca de 2 kg — parte de uma fortuna formada por outros bens conquistados ao longo da carreira no funk.

“Tem muita gente falando pra mim não deixar meus ouro em casa. Pra eu colocar no banco, entocar... Tropa, eu não vivo isso aí não. Eu sou artista, eu sou um moleque, ícone do Rio de Janeiro. Tenho 16 milhões de seguidores, 9 milhões de pessoas nos stories. Não tenho que ficar escondendo as minhas coisas”, enfatizou o cantor. “O que é meu é meu, e o que é seu é seu.”





Neste momento, em que gravava vídeos para o Instagram, o artista ainda detalhou os itens mais valiosos em sua vida: “O papai só quer viver tranquilo. Só isso, só. Tenho um castelo criado, família linda, tenho os meus pertences que eu amo, que é o ouro, tenho os meus carros”.

Não, o cantor não mora em um castelo, claro. Mas a palavra é geralmente associada à mansão onde Poze mora com a mulher, Vivi Noronha, e seus três filhos em um condomínio de alto padrão no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio. “Quando eu morava de aluguel, ganhava muita multa porque eu fazia muita festa. Fizeram um abaixo-assinado e me tiraram daqui, na broca”, contou ele ao relembrar um caso antigo envolvendo o mesmo condomínio.

Poze do Rodo estourou em 2019, quando já tinha um cachê de R$ 20 mil por show, o que chegava a somar R$ 240 mil por mês. De lá para cá, ele se manteve entre os funkeiros mais badalados da cena nacional, lançando faixas de sucesso, como “Vida louca”, e participando de diversos feats, com nomes como MC Kevin o Chris, DJ Gabriel do Borel, MC Hariel, Xamã e Ferrugem. Em 2022, Poze lançou seu primeiro EP, “O sábio”. No ano passado, esteve no line-up do Rock in Rio, com um show lotado.

Em agosto de 2023, quando a Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro, a Funarj, decidiu cancelar um show do artista dentro do projeto “Fim de tarde”, foi revelado que seu cachê seria de R$ 40 mil pela apresentação.

O show teria sido cancelado após a pressão de deputados bolsonaristas e conservadores que integram a Assembleia Legislativa do Rio. Os parlamentares argumentaram que Poze faz apologia ao crime organizado em suas músicas e que haveria uma contradição na sua contratação por um órgão do estado.

Veja também