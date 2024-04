Coreógrafa brasileira está entre os finalistas do "Oscar da Dança" em Londres

A- A+

O famoso teatro britânico Sadler's Wells anunciou, nesta segunda-feira (29), a lista de finalistas do primeiro prêmio mundial da dança, entre os quais está uma coreógrafa brasileira.

Alistair Spalding, diretor artístico do teatro de Londres, anunciou que o prêmio bienal de dança Rose International será concedido no próximo ano.

Seu objetivo é tornar a dança contemporânea conhecida em todo o mundo.

Entre os finalistas estão "Encantado”, da coreógrafa brasileira Lia Rodrigues, interpretada por bailarinos formados nas favelas do Rio de Janeiro, e "An Untitled Love", do americano Kyle Abraham.

Eles também concorrerão ao prêmio "Larsen C" do grego Christos Papadopoulos.

Spalding observou que os sete trabalhos pré-selecionados exploram temas que dominaram a agenda global nos últimos anos, como a Covid-19, a mudança climática ou as políticas de identidade.

"Queremos que o Prêmio Rose faça o que o Turner fez pelas artes visuais ou o Booker fez pelo mundo editorial", disse Spalding.

O prêmio será dividido em duas categorias: o Rose, para coreógrafos consagrados, no valor de 40 mil libras (R$ 255 mil), e o Bloom, para coreógrafos emergentes, no valor de 15 mil libras (R$ 95,7 mil).

Um júri julgará as obras em Sadler's Wells em janeiro e fevereiro de 2025.

Os vencedores das duas categorias serão anunciados no dia 10 de fevereiro.

