CINEMA "Coringa 2": confira a primeira foto de Lady Gaga como Arlequina no novo filme do vilão Sequência do filme de 2019 estreia em outubro de 2024

Todd Phillips, diretor de “Coringa”, liberou uma nova foto da sequência do longa-metragem. Na imagem publicada no Instagram do cineasta na noite desta terça-feira (14), a cantora e atriz Lady Gaga aparece pela primeira vez no papel de Arlequina.



Na legenda, o diretor escreveu: "Feliz Dia dos Namorados". Compartilhada também por Gaga, a foto traz a artista ao lado de Joaquin Phoenix, que interpreta o personagem título do filme, caracterizado como o vilão.

“Joker: Folie à Deux” está previsto para estrear em outubro de 2024. As filmagens estão acontecendo nos estúdios da Warner Bros., na Califórnia.



Com poucas informações sobre a trama, o que já se sabe é que o longa contará com cenas musicais e será ambientado no Asilo Arkham. Harley Quinn é a psiquiatra designada para tratar de Arthur Fleck, mas acaba apaixonada pelo paciente criminoso.

