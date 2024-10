A- A+

FILME ''Coringa 2'' decepciona nas bilheterias e pode ter prejuízo de até US$ 200 milhões Musical com Joaquin Phoenix e Lady Gaga não engrena nos cinemas e estreia no streaming é antecipada

"Coringa: delírio a dois" está a caminho de um prejuízo catastrófico de até US$ 200 milhões (cerca de R$ 1,1 bilhão), diante de uma bilheteria desastrosa nos cinemas, críticas negativas e avaliações ruins do público.

Analistas da indústria de entretenimento ouvidos pela revista Variety projetam que o filme deve arrecadar um total de US$ 65 milhões nas bilheteiras de Estados Unidos e Canadá, e mais US$ 215 milhões em outras partes do mundo, em um total de US$ 280 milhões, valor abaixo dos US$ 300 milhões de custo do longa. De acordo com a publicação, "Coringa: delírio a dois" precisa arrecadar US$ 450 milhões para atingir o equilíbrio financeiro.

A Warner Bros. afirma que o ponto de equilíbrio é US$ 375 milhões. A última tentativa do estúdio de ressuscitar o filme é antecipar seu lançamento no streaming, agora marcado para 29 de outubro. O baixo faturamento de "Coringa: delírio a dois" pode causar uma perda de entre US$ 125 milhões e US$ 200 milhões para seus produtores.

Como comparação, o primeiro filme, "Coringa", também estrelado por Joaquin Phoenix e dirigido por Todd Phillips, além de Janhar o Leão de Ouro no Festival de Cinema de Veneza de 2019, faturou US$ 1,08 bilhão nas bilheteiras globais, e incluindo US$ 437 milhões na América do Norte.

Quais as causas do fracasso de 'Coringa: delírio a dois'?

De acordo com a Variety, o diretor e co-roteirista Todd Phillips tem responsabilidade parcial no fracasso do longa. O sucesso do primeiro filme teria dado a ele um posição de poder que o permitiu ignorar ou contornar as exigências feitas pela DC Studios, que tem a propriedade intelectual dos personagens Batman e Coringa.



Outro motivo para o fracasso pode ter sido a decisão de transformar o novo longa em um musical. Mesmo com a presença de Lady Gaga no elenco, o musical poder ter afastado os fãs de quadrinhos do cinema, e eles são uma parcela importante dos fãs dos personagens da DC.

"Coringa: delírio a dois" pode ainda ter sofrido o mesmo tipo de rejeição que outros longas associados a heróis sofreram nos últimos anos, incluindo "Aquaman 2: o reino perdido", que faturou apenas US$ 434 em todo o mundo, e "As Marvels", com bilheteria global de US$ 200 milhões. Estaria o público cansado dos super-heróis? bem "Deadpool & Wolverine" faturou US$ 1,33 bilhão este ano.

