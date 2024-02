"Coringa: Folie à deux": saiba quanto Lady Gaga e Joaquin Phoenix ganharam para estrelar filme

A- A+

A aguardada sequência de "Coringa" — "Coringa: Folie à deux" — custou aos estúdios Warner o triplo do orçamento da primeira produção: cerca de US$ 200 milhões (R$ 988 milhões, na cotação atual).



Sabe-se que a sequência do longa vai ser um musical estrelado por Joaquin Phoenix, vencedor do Oscar pela interpretação do personagem no primeiro filme, e por Lady Gaga, no papel de Arlequina.

A Variety descobriu quanto as duas estrelas receberam para fazer Coringa 2. De acordo com a revista, Joaquin Phoenix ganhou US$ 20 milhões (R$ 98,8 milhões) e Lady Gaga, US$ 12 milhões (R$ 59 milhões), pelo trabalho.



Em dezembro, o diretor Todd Phillips divulgou em seu Instagram novas imagens da produção.

"Desejando a todos um feliz feriado e um lindo ano novo", escreveu o cineasta. O filme tem previsão de estreia para o dia 3 de outubro de 2024.

