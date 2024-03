"Coringaram?" Alane, Matteus, Beatriz e Davi fazem maquiagem inspirada em personagens: veja vídeo

A- A+

O Quarto Fada virou um local de diversão nesta sexta-feira (1). Inspirados em personagens da ficção, Alane maquiou Davi, Matteus e Beatriz. Veja o vídeo:

Davi estava na cozinha da Xepa quando escutou Beatriz e Isabelle afirmando que iriam se maquiar para fazer o mercado. O baiano pediu uma maquiagem inspirada no vilão do Batman. "Vou virar o Coringa", disse o motorista de aplicativo.

Alane colocou seus apliques nos cabelos do motorista de aplicativo, e terminou o visual com uma blusa verde, inspirada no personagem.

Ao ver a transformação de Davi, Matteus pediu uma maquiagem parecida. Beatriz também foi maquiada pela amiga inspirada na Arlequina, outra personagem do universo do Batman.

"A gente é a família Coringa, né? Compramos o Poder Curinga? Não, mas coringamos", brincou a vendedora.

