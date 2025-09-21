Coroação da influenciadora Virginia na Grande Rio provoca polêmica até sobre samba no pé

A- A+

A influenciadora Virginia Fonseca foi coroada como rainha de bateria da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio neste sábado, 20. Ela herda o posto até então ocupado por Paolla Oliveira, que esteve presente na quadra da escola para a transmissão do reinado. A passagem de bastão agitou as redes sociais e dividiu opiniões sobre a escolha da agremiação.



O evento para a passagem da faixa reacendeu polêmicas iniciadas quando Virgínia foi anunciada pela escola de Duque de Caxias, em maio deste ano. Desde então, a influenciadora foi ironizada até mesmo pelo Fantástico, que a chamou de "Rainha de BETeria" no quadro humorístico Isso a Globo Não Mostra. A influenciadora foi convocada a depor como testemunha na CPI das Bets. Nas redes sociais, muitos questionam a escolha e a conexão de Virgínia com o samba.



Em vídeos e fotos divulgados pela própria Grande Rio, é possível ver o momento em que Virgínia sobe ao palco da quadra da escola e samba para se apresentar oficialmente como a nova rainha de bateria. O logotipo de sua marca de cosméticos, Wepink, ao lado do símbolo da escola também chamou atenção. "O nome da marca maior que o da agremiação", criticou uma pessoa no X, antigo Twitter.





Apesar da alta repercussão, Virgínia não é a primeira influenciadora a cruzar a barreira para o território das escolas de samba e do carnaval. No início de setembro, a Salgueiro anunciou GKay como nova musa para o carnaval 2026. Já Mileide Mihaile, ex-peoa de A Fazenda, herdou o cargo de Lexa como rainha de bateria da Unidos da Tijuca. A maranhense, no entanto, tem um histórico maior com agremiações, já tendo desfilado pela Grande Rio e pela Independente Tricolor, de São Paulo.



Além delas, outros nomes como Andressa Urach, Monique Rizzeto e Rayane Figliuzzi também estão entre as influenciadoras que irão passar pela Marquês de Sapucaí no próximo ano.



Coroação de Virgínia repercutiu e dividiu opiniões



Os vídeos da coroação mostram que o momento dividiu opiniões, tanto na quadra quanto nas redes sociais. Em determinados trechos da transmissão realizada ao vivo na noite do sábado, 20, é possível ouvir os torcedores da escola clamando o nome de Paolla Oliveira enquanto Virgínia é anunciada, com gritos de "Fica, Paolla". Nas redes, alguns criticaram o samba da influenciadora.



"A Virgínia não prometeu nada e ainda ficou devendo", alfinetou um. "Uma rainha de bateria precisa saber sambar, precisa ter carisma, precisa ficar nítida a ligação dela com a escola. E infelizmente não rolou", opinou outra.



Mesmo assim, houve quem saísse em defesa de Virgínia. "Por ser a primeira experiência dela no meio do carnaval, eu achei que ela arrasou. Ela vai evoluir e até o carnaval vai calar a boca de muita gente", apostou uma fã. "No início ela estava muito nervosa e ficou perdida, mas depois ela foi soltando o samba no pé", declarou outra.



A Grande Rio também definiu o samba-enredo para o carnaval do próximo ano no evento de coroação. A escola selecionou o hino dos compositores Ailson Picanço, Marquinho Paloma, Davison Wendel, Xande Pieroni e Marcelo Moraes para embalar o enredo A Nação do Mangue, do carnavalesco Antônio Gonzaga. A escola irá celebrar o Manguebeat, movimento de contracultura que surgiu no Recife, em Pernambuco.

