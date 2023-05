Coroação de Charles III: saiba o horário e onde assistir a cerimônia que acontece neste sábado (6)

A- A+

Após meses de preparações, a cerimônia de coroação de Charles III e Camilla do Reino Unido acontece neste sábado (6), na Abadia de Westminster, em Londres. O novo monarca britânico é sucessor de Elizabeth II, sua mãe, que morreu em setembro de 2022 com 70 anos de reinado. A cerimônia será transmitida ao vivo.

Aos 74 anos, Charles III é o rei mais velho a ser coroado na história da monarquia britânica. Além da cerimônia oficial, outras comemorações estão previstas para acontecer por todo o país. Incluindo um show com vários artistas no domingo (7).

Quando é a coroação de Charles III?

Quem quiser assistir a coroação do rei Charles III terá que acordar cedo! A cerimônia deste sábado está prevista para iniciar às 11h da manhã no horário local (7h da mnhã no horário de Brasília).

Quem vai participar da coroação do rei Charles?

Por razões sanitárias e de segurança, apenas 2 mil pessoas foram convidadas para participar da cerimônia de coroação do rei Charles III. São 6 mil convidados a menos que a coroação de sua mãe em 1953.

Além dos novos monarcas, participam outros membros da realeza britânica. William e Kate Middleton, bem como seus filhos, são presença confirmada. Anne e Edward, irmãos de Charles, também estarão na Abadia de Westminster.

O príncipe Harry, que vive há três anos na Califórnia, virá sozinho. A esposa Meghan Markle e os filhos não participaram da coroação de Charles III. Esse será o primeiro encontro entre ele e a família real, desde a publicação de seu polêmico livro de memórias.

Lula estará na coroação de Charles III

Não só a aristocracia britânica estará na cerimônia. Diversos líderes globais foram convidados e devem marcar presença. O presidente Lula estará na coroação de Charles III. Assim, como o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair e o atual Rishi Sunak.

Participam também membros de outras casas reais europeias, como os príncipes de Mônaco e a família real da Holanda.

Joe Biden não deve comparecer, mas sua esposa Jill Biden deve representar a Casa Branca. Líderes da Commonwealth, grupo de países sob o reinado de Charles III, também participam.

Como será a coroação do rei Charles III?

A cerimônia inicia com a procissão real que percorre o trajeto entre o Palácio de Buckingham e a Abadia de Westminster. A duração desta etapa inicial dos festejos é de cerca de 40 minutos. O novo monarca será levado pela mesma carruagem utilizada no jubileu de sua mãe.

Na abadia esperam os 2 mil convidados que assistirão a um culto presidido pelo arcebispo de Canterbury, Justin Welby, que oficializa a coroação de Charles III. Esta parte da cerimônia tem previsão de durar duas horas.

As festividades não acabam no sábado, no dia seguinte à cerimônia acontece um show com vários artistas pop. Entre as atrações estão a norte-americana Katy Perry, Lionel Ritchie e o italiano Andrea Bocelli.

Tudo nos conformes

Na manhã desta sexta-feira (5), a conta oficial da família real no Twitter publicou um vídeo mostrando os preparativos para o dia da coroação de Charles III. É possível ver a preparação do óleo da unção, bem como a carruagem que levará o novo monarca até a Abadia de Westminster.

One day to go....#Coronation — The Royal Family (@RoyalFamily) May 5, 2023

Como assistir a coroação de Charles III?

No Brasil, o GloboNews transmitirá a cerimônia a partir das 6h da manhã. A jornalista Cecília Flesch estará no comando da cobertura, que terá comentários do especialista em monarquia britânica Francisco Vieira.

A #GloboNews transmite ao vivo a cerimônia de coroação do rei Charles III no próximo sábado (6), a partir das 6h. Ancorada por @ceciliaflesch, a transmissão contará ainda com a tradução simultânea de Anna Vianna, a participação do historiador Francisco Vieira, dos comentaristas… pic.twitter.com/FqhSmocDgw — GloboNews (@GloboNews) May 4, 2023

Também será possível assistir a coroação de Charles III através da plataforma de streaming GloboPlay, que estará com sinal aberto para não assinantes, bem como pelo portal de notícias g1.

Quem preferir pode ainda assistir as transmissões feitas por canais estrangeiros, além da cobertura feita pelo canal oficial da família real britânica no Youtube. Estas últimas opções para assistir a coroação não contam com tradução para o português.

Veja também

famosos Eliezer anuncia casamento com Viih Tube e mostra videomaker que irá registrar a cerimônia