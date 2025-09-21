A- A+

desfile Coroação de Virginia Fonseca na Grande Rio: perrengue com fantasia, mansão e promessa de mais samba A influenciadora mostrou nas redes os preparativos para a cerimônia na noite de sábado (20), quando recebeu faixa e coroa de Paolla Oliveira

Cercada de críticas e expectativas, Virginia Fonseca foi coroada na noite de sábado (20) como rainha de bateria da Grande Rio para o Carnaval 2026. Em suas redes sociais, a influenciadora, de 26 anos, mostrou todo o preparo para a cerimônia que aconteceu na quadra da escola, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, durante a final do samba-enredo para definir o hino da agremiação no próximo desfile.

Virginia apostou em dois looks para a noite: um top com saia de franjas, em verde e vermelho, as cores da agremiação, e um vestido colado verde com transparências, com diversos cristais, que deixavam o corpo definido à mostra. Para ambas as peças foram usados mais de 15 mil cristais e 2 quilos de franja de canutilhos, segundo o site Purepeople. Antes de entrar na quadra, no entanto, Virginia revelou nos stries do Instagram um perrengue com o figurino, quando algumas pedras e canutilhos ficaram presos.

Nervosa, a influenciadora, que está fazendo aulas com a ex-passista Santinha desde junho, pediu paciência ao público e prometeu melhorar até o carnaval, durante a live da Grande Rio que transmitiu a cerimônia pelo YouTube, a partir das 22h30,

"Estou confiante que até o carnaval vou melhorar mais. Até o carnaval estarei bem melhor", disse Virginia. "O coração, não vou mentir para vocês, está palpitando num nível, está quase saindo pela boca, mas assim, estou feliz demais, empolgada, vou entregar o meu máximo, tudo que eu puder entregar aqui hoje eu vou entregar".

Alvo de críticas e polêmica quando foi anunciada nova rainha de bateria da escola, Virginia recebeu a faixa e a coroa das mãos de Paolla Oliveira, que ocupou o posto por sete anos.

Mais tarde, em casa, a influenciadora publicou um vídeo agradecendo o público: "tô em casa sem conseguir dormir, em êxtase. Não sei explicar o sentimento de tudo que vivi hoje, é surreal. O carnaval começou, afirmou ela, reafirmando o compromisso de se dedicar ao samba no pé até o carnaval: "Prometoooo melhorar até fevereiro!!!!! Vou entregar tudo de mim, Deus abençoe e bora p cimaaaa", escreveu em outro story.

Mansão em frente à praia

Antes de chegar à quadra, Virginia compartilhou em seus stories os preparativos para a festa, e os seguidores puderam acompanhar enquanto ela se arrumava em uma cobertura no Rio de Janeiro, de frente para a praia. Acompanhada dos filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, da mãe e de sua equipe, ela mostrou parte da casa, incluindo um enorme banheiro, com uma banheira e uma ducha na varanda, além de seu quarto, todo envidraçado, com vista para o mar.



Na varanda, uma enorme piscina em L, debruçada sobre a praia. Virginia comentou que a casa era enorme, e prometeu um tour depois.

Repercussão

Nas redes sociais, internautas se dividiram em críticas e elogios a Virginia em um post feito pela escola. “Vai arrasar e calar a boca de muita gente”, escreveu uma. “Ainda dá tempo de trocar?”, comentou outra. “Quero só ver o samba no pé”, falou um seguidor.

A agenda da influenciadora tem sido digna de fôlego extra. Depois de três dias em Madri, na casa de Vini Jr., apontado como seu affair, Virginia desembarcou em São Paulo na tarde de sexta-feira e iniciou uma corrida contra o relógio. Às 17h45 já estava no Brasil; duas horas depois, reencontrava os filhos, que vieram em um jatinho de Goiânia. Às 20h47, começou os preparativos para a festa na Grande Rio.

O roteiro incluiu bronzeamento artificial, já que o sol europeu não entregou o bronzeado desejado, e uma ida ao salão de beleza ainda de pijamas, onde cuidou dos cabelos e preparou um novo visual.

