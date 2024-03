Coroando as comemorações pelos 25 anos de carreira, Sorriso Maroto leva clássicos à Europa

A- A+

De fato, ainda existe amor em nós, imigrantes brasileiros que vivem na Europa. A comprovação veio com a lotação de todos os quatro shows que o grupo Sorriso Maroto tem em quatro países do velho continente nesta semana.

O Sorriso, após rodar o Brasil no ano passado celebrando os 25 anos de carreira, fecha as comemorações em grande estilo, levando alegria, diversão e muito pagode romântico aos brasileiros residentes na Inglaterra, Portugal, Suíça e Irlanda.

Com um repertório bem mesclado entre músicas novas e as antigas, o público que esteve presente na última quarta-feira (6) em Londres, Inglaterra, e nesta quinta-feira (7) em Lisboa, Portugal, não se arrependeu de ter ido dormir de madrugada mesmo tendo trabalho no dia seguinte.

Bruno Cardoso e companhia fizeram a plateia ir ao delírio, principalmente com as clássicas do início da carreira do grupo. Aquelas que machucam, como bem dizem os fãs do Sorriso.

O romantismo do Sorriso Maroto ainda tem três paradas na Europa. Uma, nesta sexta-feira (8), ainda em Portugal, na Arena Super Bock, na cidade do Porto, que fica a cerca de 270km da capital Lisboa.





Neste sábado (9), o grupo se apresenta em Genebra, na Suíça, inclusive já não há mais ingressos disponíveis para venda. A última parada antes do retorno ao Brasil é em Dublin, na Irlanda, no domingo (10).

Após a turnê europeia e também descanso, já que os integrantes tiraram duas semanas de férias, o grupo Sorriso Maroto já tem datas divulgadas para a nova turnê “Sorriso Maroto As Antigas”, com a qual rodará o Brasil e tem apresentação agendada no Recife, no dia 30 de novembro, com informações sobre local e vendas de ingressos ainda a serem divulgadas.

Veja também

Submarino Como é o documentário sobre o Titan, que implodiu ao tentar chegar aos destroços do Titanic