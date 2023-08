A- A+

A família de Aracy Balabanian, que morreu nesta segunda-feira, aos 83 anos, ainda está definindo local exato em que ocorrerá o velório da atriz. Conforme noticiado pela coluna Play do jornal O Globo, a cerimônia será em um teatro no Rio de Janeiro e aberta ao público. O corpo da artista será cremado e essa cerimônia, no entanto, será restrita para familiares e amigos.

A artista, que havia sido diagnosticada com câncer de pulmão no fim do ano passado, estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A notícia de sua morte foi confirmada por familiares e amigos.

Natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Aracy Balabanian estreou na televisão em 1965 ao protagonizar "Antígona", de Sófocles, numa versão teleteatral pioneira da TV Tupi. Antes disso, a então jovem artista — formada pela Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo (USP) — se destacou pela atuação nos palcos em espetáculos com o grupo Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC. De lá pra cá, a atriz sempre se dividiu entre os tablados e os estúdios televisivos.

Nas redes sociais, colegas de trabalho e fãs prestam homenagens para a atriz nesta segunda-feira. Amigo de longa data e parceiro de "Sai de baixo", Miguel Falabella escreveu: "Obrigado pela honra de ter estado ao seu lado exercendo nosso ofício, obrigado pelo afeto, pelos conselhos, pelas gargalhadas e pela vida que você tão delicadamente me ofereceu".

Intérprete de Helena, papel que foi de Aracy em "Elas por elas", no remake, Isabel Teixeira também deixou sua mensagem nas redes sociais: "Aracy, aquele nosso encontro, quase marcado, vai ficar pra mais tarde. Fica aqui minha singela homenagem e a promessa que seguirei como uma navegadora atenta à rosa dos ventos desenhada por você".

