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FAMOSOS Corpo de Bombeiros resgata Gilberto Gil de elevador no Rio Cantor foi às redes sociais agradecer à equipe de salvamento: "Obrigado pela agilidade e cuidado. Aquele abraço"

O cantor Gilberto Gil precisou ser resgatado por militares do Corpo de Bombeiros na noite de domingo (2), após ficar preso no elevador de um prédio em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), o resgate foi realizado com rapidez e segurança. A corporação informou que a operação transcorreu sem intercorrências e que o artista foi retirado do elevador sem apresentar ferimentos.

O episódio foi divulgado pelo próprio CBMERJ nas redes sociais nesta segunda-feira (3). Na publicação, a corporação destacou a atuação técnica da equipe responsável pelo atendimento e aproveitou para reforçar a orientação para que a população acione os bombeiros em situações de emergência.

A postagem foi encerrada com uma referência a "Aquele abraço", um dos maiores sucessos de Gilberto Gil. Logo abaixo, o próprio Gil comentou agradecendo o resgate: "Obrigado pela agilidade e cuidado. Aquele abraço"

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