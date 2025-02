Corpo de Cacá Diegues será velado na sede da Academia Brasileira de Letras neste sábado (15)

O cineasta Cacá Diegues, que morreu na madrugada desta sexta-feira (14) no Rio de Janeiro, aos 84 anos, será velado neste sábado (15), a partir das 9h, na sede da Academia Brasileira de Letras (ABL), no Centro do Rio.

Cacá ocupava a cadeira 6 da instituição desde 2019. Após a despedida, ele será cremado no Crematório do Caju, na Zona Portuária da cidade.

Em seu perfil no Instagram, a ABL lamentou a morte do acadêmico:

"Lamentamos profundamente a morte do cineasta e Acadêmico Cacá Diegues, aos 84 anos. Ele nos deixou na madrugada desta quinta-feira (14), no Rio de Janeiro, em decorrência de complicações durante uma cirurgia. Membro da Academia Brasileira de Letras desde 2018, Diegues foi um dos grandes nomes do cinema nacional. Nascido em Maceió, ajudou a fundar o movimento Cinema Novo e construiu uma filmografia marcante, com clássicos como 'Xica da Silva' (1976) e 'Bye bye Brasil' (1980). Sua obra equilibrou popularidade e profundidade artística ao abordar temas sociais e culturais com sensibilidade. Durante a ditadura militar, viveu no exílio, mas se manteve sempre ativo no debate sobre política, cultura e cinema. A ABL expressa sua solidariedade à esposa, Renata Almeida Magalhães, e aos filhos."