Corpo de fã da Taylor Swift será sepultado nesta terça (21) em cerimônia fechada a parentes e amigos

A- A+

O corpo da jovem Ana Clara Benevides, fã que morreu após passar mal durante o show da cantora Taylor Swift no último dia 17, no Rio de Janeiro, será sepultado às 9h desta terça-feira (21), no Cemitério Municipal Parques dos Ipês, em Pedro Gomes, no Mato Grosso do Sul, em cerimônia restrita a parentes e amigos. Ontem à tarde, a Prefeitura de Sonora, a 87 quilômetros de Pedro Gomes, disponibilizou a Câmara Municipal para o velório da estudante de psicologia, que começou às 17h e foi aberto ao público.

Segundo a prefeitura, familiares e amigos da estudante preparam homenagens para Ana com camisetas estampando fotos dela e bolas brancas. O irmão de Ana Clara conseguiu permissão para comparecer ao velório. A informação foi divulgada pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul (DPMS), que disse ter sido procurada pela mãe de Ana Clara. O jovem, que está em situação de cárcere em Pedro Gomes, e foi escoltado até o local da cerimônia.

Antes do último show de Eras Tour no Rio, que seria no sábado e foi adiado para segunda-feira (20), fãs se mobilizam para fazer uma homenagem a Ana Clara Benevides, que morreu após passar mal por conta do forte calor enquanto acompanhava a segunda música do show de sexta-feira, em um dia de temperatura recorde na cidade, em que a sensação térmica chegou a mais de 59º.

O perfil do fã-clube Info Taylor Brasil divulgou uma nota pedindo para que os fãs façam silêncio após a música "Champagne problems" em vez de ovacionar Taylor Swift, como de costume, "em memória de Ana Benevides e em protesto à negligência da cantora e sua equipe durante o show de hoje (20)".

No comunicado, o fã clube também crítica a T4F (Time for Fun), produtora responsável pela vinda da turnê ao país, e diz que espera ações por parte deles e da cantora "para promover o mínimo de conforto e paz para a família de Ana Benevides".

No show deste domingo (19), Taylor Swift retornou ao Engenhão para o segundo show da turnê e, apesar da repercussão da morte de dois fãs (além de Ana Benevides, outro fã foi assassinado durante um assalto na Praia de Copacabana neste domingo), a cantora norte-americana não comentou sobre os casos durante o show. Alguns fãs, todavia, viram a inclusão no setlist de uma música que fala sobre luto e despedida como uma forma de homenagem, "Bigger than the whole sky" (Maior que o céu inteiro, em tradução livre).

"Adeus, adeus, adeus / Você era maior que o céu inteiro/ Você era mais do que um curto período de tempo / E eu tenho muito o que lamentar / Tenho muito o que viver sem / Eu nunca vou saber", diz um trecho da música.

A escolha da faixa, do álbum Midnights (2022), logo foi interpretada por alguns fãs como uma forma de homenagem à estudante de psicologia Ana Clara Benevides, de 23 anos, que morreu na sexta-feira poucos minutos após Swift subir ao palco. Há suspeita de que o óbito tenha relação com o forte calor registrado no dia.

Na madrugada deste domingo, Gabriel Mongenot, de 25 anos, foi morto a facadas durante um assalto na Praia de Copacabana. Ele estava na cidade para ver o show da cantora norte-americana.

Críticas por falta de apoio à família

Fãs também criticaram a produtora e a cantora pela falta de apoio à família de Ana Clara Benevides. Em entrevista ao Fantástico, neste domingo (19), na TV Globo, Adriana Benevides, mãe de Ana, disse que ainda não tinha conseguido levar o corpo de volta para a cidade natal, Pedro Gomes (MS), e que o único suporte oferecido pela T4F, produtora do evento, teria sido uma “assistência psicológica”.

Diante da informação de que a família da estudante de psicologia precisou fazer um empréstimo para possibilitar o retorno do corpo ao Mato Grosso do Sul, uma página de fãs da estrela pop abriu uma vaquinha para ajudar os familiares. Nesta segunda-feira (20), Ana fez um vídeo agradecendo as doações e disse que já tinha o valor necessário para custear o translado do corpo para a cidade.

Veja também

BRASIL Entenda problema cardíaco do caçula de sertanejo Cristiano, que passou por nova cirurgia