A- A+

luto Corpo de Glória Maria será velado em cemitério do Rio de Janeiro Velório é restrito à família e amigos próximos da jornalista, que morreu nesta quinta-feira. Apresentadora estava internada no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio, tratando um câncer

O velório da apresentadora Glória Maria, que é restrito à família e amigos próximos da jornalista, acontece na manhã desta sexta-feira (03), no cemitério do Rio. Glória morreu nesta quinta-feira (02). Ela estava internada no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio, tratando um câncer.

Em 2019, a jornalista foi diagnosticada com câncer de pulmão. Depois, sofreu metástase para o cérebro e teve de passar por uma cirurgia. A apresentadora vinha fazendo tratamento com radioterapia e imunoterapia.

A jornalista estava afastada do "Globo Repórter" há mais de três meses, por conta do tratamento. O último programa apresentado por ela foi a edição do dia 5 de agosto de 2022. Ela trabalhava no "Globo Repórter" há 12 anos.

Glória deixa duas filhas, Maria, de 15 anos, e Laura, de 14.

Veja também

luto Estilista espanhol Paco Rabanne morre aos 88 anos na França