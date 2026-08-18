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Luto Corpo de Laura Cardoso será velado em São Paulo na manhã desta terça(18) Confirmação do falecimento foi divulgada por sua família na madrugada de hoje

A despedida de Laura Cardoso ocorre na manhã desta terça-feira, 18, em São Paulo, desde as 8h, no Funeral Home, na região da Bela Vista, no centro da capital. O comunicado foi publicado no Instagram da artista. Até o momento da publicação desta nota, não havia sido informado se a cerimônia, prevista para acabar às 14h, será aberta ao público. O envio de coroas de flores, porém, está liberado.

Laura morreu aos 98 anos na noite da última segunda-feira, 17, em sua casa, em São Paulo e a confirmação do falecimento foi divulgada por sua família na madrugada desta terça-feira, 18. Um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira, a atriz acumulou mais de 80 anos de carreira e mais de 150 personagens no teatro, no cinema e na televisão.

A morte foi confirmada na madrugada desta terça-feira, em uma publicação que também homenageou a atriz e ressaltou a marca deixada por ela na cultura brasileira. "Nossa grande estrela se despediu de nós. Laura Cardoso estará para sempre em nossos corações. Obrigada por tudo, nossa amada e eterna Laura Cardoso", diz o texto.

Trajetória

A trajetória profissional de Laura Cardoso começou em 1944, no teatro, em uma montagem de Alice no País das Maravilhas. Em 1950, ano da inauguração da TV Tupi, Laura estreou na televisão em teleteatros. Ao longo das décadas, passou por diferentes emissoras até chegar à TV Globo, onde estreou em Brilhante, em 1981.

Na emissora, participou de novelas como Mulheres de Areia (1993), A Viagem (1994), Explode Coração (1995), Chocolate com Pimenta (2003), Caminho das Índias (2009), Gabriela (2012), Sol Nascente (2016) e O Outro Lado do Paraíso (2017). Seu último trabalho em uma novela foi A Dona do Pedaço, em 2019.

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