Corpo de Lolita Rodrigues será cremado, e velório acontecerá sem presença de público

O velório da atriz e apresentadora Lolita Rodrigues — que morreu, aos 94 anos, neste domingo (5), em decorrência de uma pneumonia — acontecerá na próxima segunda-feira (6), em cerimônia fechada a amigos e familiares. O local não foi divulgado. O corpo da artista será cremado.

Sylvia Gonçalves Rodrigues Leite, conhecida pela alcunha artística Lolita Rodrigues, nasceu em Santos, no litoral de São Paulo, em março de 1929, e fez parte da geração precursora da televisão no Brasil. Foi ela quem cantou o "Hino da TV Brasileira", letra de Guilherme de Almeida e música de Marcelo Tupinambá, no programa de estreia da TV Tupi, realizado em 18 de setembro de 1950.

Filha de imigrantes espanhóis, ela deu os primeiros passos como artista aos 9 anos, depois de participar de programas infantis radiofônicos. A estreia aconteceu em 10 de janeiro de 1939, na rádio Atlântica, da cidade de Santos, na atração "Hora Infantil", sob direção de Dindinha Sinhá. Depois, participou também de programas das rádios Record, Bandeirantes e Tupi, todas na capital paulista.

Nesse período, recebeu o apelido de La Salerosa, pelo jeito gracioso com que se apresentava ao público. Mas foi mesmo o apelido Lolita — dado por sua mãe, em homenagem a uma prima que morava na Espanha — que a tornou famosa.



Trabalho como atriz

O trabalho como atriz começou em 1957, quando interpretou a cigana Esmeralda em "Corcunda de Notre Dame", de Cassiano Gabus Mendes, na TV Tupi — o papel explorou seu lado multi-artístico e a colocou para dançar, cantar e tocar castanholas na telinha. Lolita também integrou o elenco da primeira novela diária da televisão, "2-5499 ocupado", em que formou um triângulo amoroso ao lado de Glória Menezes e Tarcísio Meira.

Ao lado de Nair Bello — uma de suas grandes amigas, e com quem sempre andava junto, com a companhia da também amicíssima Hebe Camargo —, Lolita Rodrigues atuou em novelas mais recentes como "A viagem" (1994), "Uga Uga" (2000), "Kubanacan" (2003) e também no humorístico "Zorra Total" (entre 2003 e 2006). Um de seus personagens mais famosos foi Aldonza, da novela "Sassaricando", de 1987.

