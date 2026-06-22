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OLIVER TREE Corpo de Oliver Tree é repatriado para os EUA após acidente aéreo no Rio Artista foi levado de volta à Califórnia, onde será sepultado; familiares e colaboradores agradeceram apoio dos fãs e detalharam projeto social idealizado antes da morte

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O corpo do cantor Oliver Tree foi repatriado para os Estados Unidos após o acidente aéreo que causou sua morte no Rio de Janeiro na semana passada. A informação foi divulgada pela equipe do artista por meio das redes sociais oficiais, no primeiro pronunciamento público desde a tragédia, neste domingo (21).

Em uma publicação no Instagram, familiares, amigos e colaboradores informaram que o músico já retornou à Califórnia. — Oliver está agora de volta à Califórnia, onde pode finalmente descansar. O seu legado continuará vivo — afirma um trecho da mensagem.

Confira:

O comunicado também agradece as manifestações de apoio recebidas desde o acidente. Segundo a equipe, o carinho dos fãs tem sido fundamental para ajudar pessoas próximas ao cantor a enfrentar o período de luto.

Legado e projeto social

Além de recordar a trajetória artística de Oliver Tree, a publicação revelou detalhes de um projeto que ele planejava antes de morrer. De acordo com a equipe, será lançada em breve a fundação “O Subsídio Extremamente Épico do Dr. Oliver Tree para Bebês Gênios”, iniciativa registrada em seu testamento.

A organização terá como objetivo financiar projetos ligados à arte e à criatividade, apoiando artistas e iniciativas culturais nos próximos anos. — Vamos garantir que o seu desejo se concretize para que mais alegria, amor e arte possam ser espalhados pelo mundo — informou a equipe.

O projeto já havia sido mencionado pelo próprio cantor durante participação em um podcast nos Estados Unidos. Na ocasião, ele afirmou que seu patrimônio seria destinado integralmente à fundação, em vez de ser repassado à família, com a finalidade de apoiar futuros projetos criativos.

Oliver Tree foi uma das seis vítimas de um choque entre helicópteros ocorrido no Rio de Janeiro. As circunstâncias do acidente seguem sob apuração das autoridades.

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